Bródi Róbert (Robert Brovdi), az ukrán pilóta nélküli rendszerek erőinek "Magyar" hívójelű, kárpátaljai származású parancsnoka arról számolt be, a kiemelt célpontok között szerepelt két bázis a megszállt Krím félszigeten, Mizshirjában és Kurortnében, melyek Iszkander rakétarendszereknek adtak otthont.
A csapásokat a 414. önálló dróndandár 9. Kairosz zászlóaljának pilótái hajtották végre, amelyet "Magyar madarai" néven is emlegetnek.
Számos más célpont is akadt:
- a donyecki Vogyanéban egy Osza-AK légvédelmi rendszert,
- a Krímben pedig egy Pancir-SZ1 légvédelmi rakéta- és gépágyús komplexumot iktattak ki.
- Szintén a Krím félszigeten, Oktyabrszkében és Hlibokij Jarban üzemanyagraktárakat érte találat,
- míg a zaporizzsjai Batyahivkában egy Buk-M1 légvédelmi rendszert semmisítettek meg.
- A támadások során a krími Mizshirjában az orosz fekete-tengeri flotta egyik lőszerraktárát is felrobbantották.
- Ezenfelül a donyecki Hirnében felszámolták a Rubikon egység drónműhelyét és raktárát.
- Az akció részeként a drónegységek csapást mértek a krasznodari határterületen található tuapszei kőolajfinomítóra is.
Bródi jelezte, hogy
a részleteket az ukrán fegyveres erők vezérkara fogja hivatalosan ismertetni.
Korábban arról is érkeztek jelentések, hogy az ukrán dróncsapatok egy baskíriai petrolkémiai üzemet támadtak meg Szterlitamakban. Ez a gyár repülőgép-üzemanyagot, sugárhajtómű-alkatrészeket és műkaucsukot állít elő.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
