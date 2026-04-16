LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.08%
FIDESZ-KDNP
 
39.58%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Szárnyalnak
Globál

Szárnyalnak "Magyar Madarai", könyörtelenül lecsaptak Oroszországra: egy éjszaka alatt több mint egy tucat célpont látta kárát

Portfolio
Ukrajna drónereje egyetlen éjszaka leforgása alatt 16 orosz katonai célpontot támadott csütörtökön. A célpontok között légvédelmi rendszerek, Iszkander rakétabázisok és üzemanyagraktárak is voltak - számolt be az Ukrinform.

Bródi Róbert (Robert Brovdi), az ukrán pilóta nélküli rendszerek erőinek "Magyar" hívójelű, kárpátaljai származású parancsnoka arról számolt be, a kiemelt célpontok között szerepelt két bázis a megszállt Krím félszigeten, Mizshirjában és Kurortnében, melyek Iszkander rakétarendszereknek adtak otthont.

A csapásokat a 414. önálló dróndandár 9. Kairosz zászlóaljának pilótái hajtották végre, amelyet "Magyar madarai" néven is emlegetnek.

Számos más célpont is akadt:

  • a donyecki Vogyanéban egy Osza-AK légvédelmi rendszert,
  • a Krímben pedig egy Pancir-SZ1 légvédelmi rakéta- és gépágyús komplexumot iktattak ki.
  • Szintén a Krím félszigeten, Oktyabrszkében és Hlibokij Jarban üzemanyagraktárakat érte találat,
  • míg a zaporizzsjai Batyahivkában egy Buk-M1 légvédelmi rendszert semmisítettek meg.
  • A támadások során a krími Mizshirjában az orosz fekete-tengeri flotta egyik lőszerraktárát is felrobbantották.
  • Ezenfelül a donyecki Hirnében felszámolták a Rubikon egység drónműhelyét és raktárát.
  • Az akció részeként a drónegységek csapást mértek a krasznodari határterületen található tuapszei kőolajfinomítóra is.

Bródi jelezte, hogy

a részleteket az ukrán fegyveres erők vezérkara fogja hivatalosan ismertetni.

Korábban arról is érkeztek jelentések, hogy az ukrán dróncsapatok egy baskíriai petrolkémiai üzemet támadtak meg Szterlitamakban. Ez a gyár repülőgép-üzemanyagot, sugárhajtómű-alkatrészeket és műkaucsukot állít elő. 

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

