Bródi Róbert (Robert Brovdi), az ukrán pilóta nélküli rendszerek erőinek "Magyar" hívójelű, kárpátaljai származású parancsnoka arról számolt be, a kiemelt célpontok között szerepelt két bázis a megszállt Krím félszigeten, Mizshirjában és Kurortnében, melyek Iszkander rakétarendszereknek adtak otthont.

A csapásokat a 414. önálló dróndandár 9. Kairosz zászlóaljának pilótái hajtották végre, amelyet "Magyar madarai" néven is emlegetnek.

Számos más célpont is akadt:

a donyecki Vogyanéban egy Osza-AK légvédelmi rendszert,

a Krímben pedig egy Pancir-SZ1 légvédelmi rakéta- és gépágyús komplexumot iktattak ki.

Szintén a Krím félszigeten, Oktyabrszkében és Hlibokij Jarban üzemanyagraktárakat érte találat,

míg a zaporizzsjai Batyahivkában egy Buk-M1 légvédelmi rendszert semmisítettek meg.

A támadások során a krími Mizshirjában az orosz fekete-tengeri flotta egyik lőszerraktárát is felrobbantották.

Ezenfelül a donyecki Hirnében felszámolták a Rubikon egység drónműhelyét és raktárát.

Az akció részeként a drónegységek csapást mértek a krasznodari határterületen található tuapszei kőolajfinomítóra is.

Bródi jelezte, hogy

a részleteket az ukrán fegyveres erők vezérkara fogja hivatalosan ismertetni.

Korábban arról is érkeztek jelentések, hogy az ukrán dróncsapatok egy baskíriai petrolkémiai üzemet támadtak meg Szterlitamakban. Ez a gyár repülőgép-üzemanyagot, sugárhajtómű-alkatrészeket és műkaucsukot állít elő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images