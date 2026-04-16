LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.07%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Történelmi mérföldkő: teljesen kivonják az amerikai katonákat a polgárháborúból kilábalt országból
Globál

Történelmi mérföldkő: teljesen kivonják az amerikai katonákat a polgárháborúból kilábalt országból

MTI
A szíriai kormány csütörtökön bejelentette az országban állomásozó amerikai erők teljes kivonulását. Ezt sem az amerikai kormány, sem az Egyesült Államok hadserege nem erősítette meg.

A damaszkuszi külügyminisztérium tájékoztatása szerint

az amerikaiak átadták azokat a katonai létesítményeket a szír kormánynak, ahol korábban állomásoztak.

A teljes kivonulás már hónapokkal ezelőtt körvonalazódott, már februárban voltak olyan értesülések, hogy Washington legfeljebb három hónapon belül ki akarja vonni katonáit Szíriából. Donald Trump amerikai elnök már 2018-ban, első hivatali ideje során bejelentette, hogy az amerikai katonák teljesen ki fognak vonulni az országból.

Szíriában 900 és 2000 közötti számban állomásoztak amerikai katonák, akik a kurd vezetésű milíciákat segítették az Iszlám állam nevű dzsihadista szervezettel szemben, amely azonban időközben már katonai vereséget szenvedett, de terrorista sejtjei továbbra is aktívak.

Iráni hajóra csapott le Amerika, tűzszünetet jelentett be Trump - Híreink az iráni konfliktusról csütörtökön

Itt a terv: teljesen átalakulhat a parlament, női kvótát vezetne be a kormány Indiában

Nagy változás jöhet a gyógyászatban: rengeteg férfi kaphatja meg a kezelést, amire eddig esélyük sem volt

A szíriai külügyi tárca állásfoglalása szerint

a csapatkivonás tükrözi az Egyesült Államok és Szíria azon helyzetértékelését, miszerint az amerikai jelenlét indoka – az Iszlám Állam térnyerése – alapvetően megváltozott.

A szíriai állam mostanra "teljességgel képes" arra, hogy a terrorizmus elleni küzdelmet más államok segítségével folytassa.

Címlapról ajánljuk

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Választás 2026: megvan az oktatási miniszter, felszólította Magyar Péter a Molt
Elindult a vagyonok kimenekítése: fordult a széljárás, szélsebesen kikapkodják a milliárdjaikat a befektetők
Fordulóponthoz érkezett a háború, új hatalom lett Ukrajna legfontosabb szövetségese – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
