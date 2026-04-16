LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Trumpnak nincs joga felébredni reggel és megfenyegetni egy országot! – Elszakadt a cérna a kontinens vezető hatalmánál
Trumpnak nincs joga felébredni reggel és megfenyegetni egy országot! – Elszakadt a cérna a kontinens vezető hatalmánál

MTI
Trumpnak nincs joga "reggel felébredni és egy országot fenyegetni" - jelentette ki Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök az El País című napilapnak adott, csütörtökön megjelent interjúban.

Luiz Inácio Lula da Silva szerint az amerikai elnök abból a feltételezésből indul ki, hogy országa gazdasági, katonai és technológiai hatalma határozza meg a játékszabályokat.

Amikor úgy döntött, hogy megtámadja Iránt, nem tudom, hogy tudatában volt-e annak, hogy az üzemanyag ára emelkedni fog, és hogy ezt az emberek fogják megfizetni

- jegyezte meg.

Mint mondta, egy államfőnek tiszteletben kell tartania más országok szuverenitását, és létfontosságú, hogy a hatalmon lévők nagyobb felelősséget vállaljanak a béke fenntartásáért.

A brazil elnök nagyon aggasztónak nevezte, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa, amelyet a béke fenntartására hoztak létre, háborút folytat.

Olyan, mintha a világ egy sodródó hajó lenne, amelynek nincs intézménye, amely irányítaná a nemzetek civilizált viselkedését. Nagyon, nagyon kényes helyzettel nézünk szembe: a második világháború óta soha nem volt ennyi egyidejű konfliktus

- mondta.

Hozzátette: csak tavaly 2,7 billió dollárt költöttek háborúkra. Ennek a feléből véget lehetnek vetni az írástudatlanságnak, a globális energiaválságnak és 630 millió ember éhezésének.

Lula da Silva megismételte az ENSZ Biztonsági Tanács reformjára vonatkozó javaslatát a tanács öt állandó tagja vétójogának megszüntetésével és több afrikai és latin-amerikai ország bevonásával.

Itt az ideje újradefiniálni az Egyesült Nemzetek Szervezetét, hogy hitelességet adjunk neki, különben Trumpnak igaza lesz

- jelentette ki utalva arra, hogy az amerikai elnök szerint a második világháborúból örökölt nemzetközi rendszer már nem működik.

A brazil elnök egyebek mellett beszélt a szabad választások szükségességéről Venezuelában, de Washington beavatkozása nélkül. "Nem lehetséges, hogy az Egyesült Államok azt higgye, hogy képes irányítani Venezuelát. Ez nem normális, ennek nincs helye egy demokráciában" - hangsúlyozta.

Az idén októberi brazil választásokon negyedik elnöki ciklusáért induló Lula Da Silva pénteken Spanyolországba látogat, ahol találkozik Pedro Sánchez miniszterelnökkel, és Barcelonában részt vesz a progresszív vezetők fórumán mások mellett Claudia Sheinbaum mexikói, Gustavo Petro kolumbiai és Yamandú Orsi uruguayi elnökkel együtt.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Kim Ludbrook

Women's Money & Mindset Day 2026

