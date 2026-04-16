LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Globál

Váratlan fordulat a harctéren: tömegesen jöhetnek az ukrán csúcstechnológiás eszközök, most pörögnek fel az események

Portfolio
A Ukrainian Armor bemutatta csapásmérő drónjaira fejlesztett célravezető rendszerét. A vállalat egyúttal újabb változatokkal is bővíti termékpalettáját - közölte a Defence Express.

Az Ukrán Védelmi Ipari Szövetség (NAUDI) beszámolója szerint a vállalat demonstrációs próbákon mutatta be az automatikus célravezető modullal felszerelt UB60D drónt. Ez az eszköz jelenleg a rendszeresítési folyamat záró szakaszában jár, a tesztek során a drónok fémlapokra festett céljelzéseket támadtak. A bevetéseket levegőben robbanó és csapódógyújtós üzemmódban egyaránt kipróbálták. A célravezető rendszert egy mozgó célpont, egészen pontosan egy földi robotplatform ellen is tesztelték.

A végfázis-vezérlés lehetővé teszi, hogy a drón egy bizonyos távolságon belül önállóan, kezelői beavatkozás nélkül csapódjon a célpontba.

Ez a megoldás nagyfokú ellenálló képességet biztosít az ellenséges elektronikai hadviselési eszközökkel szemben. Az ilyen technológiával felszerelt drónok már évek óta jelen vannak a harctéren.

A NAUDI jelentése szerint a katonai szakértők különösen az integrált harcirészes megoldásokat értékelték nagyra. Kiemelték a gyors bevethetőséget és az egyszerű kezelhetőséget. A beépített harcirész ugyanis azonnali, használatra kész állapotot biztosít. Így nincs szükség további időre vagy költségre a fegyver konfigurálásához.

A vállalat első drónját, a 60 milliméteres repeszhatású aknavetőgránátra épülő UB60D-t tavaly mutatták be. Az alapváltozat nyáron kapta meg a rendszeresítési engedélyt, a sorozatgyártás pedig mindössze egy hónappal később, augusztusban el is indult. Az év elején a cég havi 80 rendszer legyártására volt képes. Mivel minden egyes rendszer 250 drónt tartalmaz, ez havonta mintegy 20 ezer FPV drón elkészítését jelenti. A 60 milliméteres változat mellett a vállalat 82 és 120 milliméteres aknavetőgránátokra épülő variánsokat is tesztel.

Kapcsolódó cikkünk

Fordulóponthoz érkezett a háború, új hatalom lett Ukrajna legfontosabb szövetségese – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Women's Money & Mindset Day 2026

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Nem költözik Magyar Péter a Karmelitába, bebiztosított egy helyet a Tisza, fontos vezetőkkel tárgyaltak a leendő kormánytagok
Lekörözték Amerikát: új hatalom lett Kijev legnagyobb támogatója
