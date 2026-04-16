Váratlan fordulat: fizetőssé tehetik a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalát, komoly csapás fenyegeti a piacokat

Az amerikai olajipari vezetők szerint a globális energiaválság egyetlen megoldása a Hormuzi-szoros újranyitása. Normál körülmények között ezen a szakaszon halad át a világ kőolaj- és LNG-szállítmányainak mintegy ötöde. A szoros forgalma azonban gyakorlatilag leállt, mióta az Egyesült Államok és Izrael háborút indított Irán ellen, az iszlám rezsim pedig hajókat támadott meg a vízi úton. Az iráni fenyegetés az egekbe emelte a biztosítási díjakat, ezért a hajózási társaságok inkább elkerülik a szűk átjárót.

Teherán díjat kezdett szedni az általa átengedett hajóktól, és jelezte, hogy a háború lezárulása után is fenn kívánja tartani ezt a rendszert. Az American Petroleum Institute, az Egyesült Államok legnagyobb olajipari lobbiszervezete közleményben figyelmeztetett:

A díjszedés ezen a kritikus tengeri csomóponton aggasztó precedenst teremtene a nemzetközi vízi utak tekintetében, és súlyos károkat okozna a globális energiapiacoknak.

Az olajipari vezetők csütörtök délután találkoznak Trumppal; a megbeszélésen a szoros újranyitása, a hajózás szabadsága és az olajtermelés növelése egyaránt napirendre kerül. Scott Sheffield, az iparág egyik vezetője szerint Trumpnak a világgazdaság védelme érdekében meg kell oldania a szoros problémáját. Sheffield úgy véli,

ez akár amerikai katonai erők helyszíni bevetését is indokolhatja, emellett közös európai, ázsiai és öböl menti erők mozgósítását szorgalmazta.

Trump a múlt héten még felvetette, hogy az Egyesült Államok Iránnal közösen szedhetne áthaladási díjat a szoroson áthaladó hajóktól, mondván, "nagy pénz" van benne. Később azonban visszakozott, és közösségi oldalán azt írta, Irán "ne is merjen" díjat szedni. A Fehér Ház szóvivője megerősítette a megváltozott álláspontot:

A Hormuzi-szoros nemzetközi vízi út, ezért nem fogjuk hagyni, hogy Irán tranzitdíjat szedjen az ott áthaladóktól.

Az öböl menti arab államok olajtermelői szintén egyértelműen állást foglaltak az ügyben. Szultán al-Dzsáber, az Abu Dhabi National Oil Company vezetője közösségi oldalán hangsúlyozta: "A Hormuzi-szoros soha nem volt Irán tulajdona, így nincs joga lezárni vagy korlátozni a forgalmat. Egy ilyen precedens teremtése jogellenes, veszélyes és elfogadhatatlan." Az Egyesült Államok és Irán a múlt hétvégén Iszlámábádban tárgyalt a helyzetről, de nem történt érdemi előrelépés. Ennek hatására Trump utasította az amerikai haditengerészetet az iráni kikötők blokád alá vételére.

Az amerikai olajipari vezetőket megdöbbentette a TotalEnergies vezérigazgatójának, Patrick Pouyannének a hétfői nyilatkozata, miszerint a szoros díjfizetés melletti megnyitása még mindig jobb megoldás, mintha teljesen zárva maradna.

