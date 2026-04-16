LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.07%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Váratlanul leállítja leánycége működését a Lufthansa
Globál

Váratlanul leállítja leánycége működését a Lufthansa

MTI
A Lufthansa német légitársaság a tervezetthez képest korábban szünteti meg leányvállalata, a Lufthansa Cityline regionális légitársaság működését, a csütörtöki bejelentés szerint kivonják a sztrájk által érintett Cityline-járatokat a forgalomból.

A Lufthansa a korábban tervezettnél hamarabb megszünteti leányvállalata, a Lufthansa Cityline regionális légitársaság működését.

A csütörtöki bejelentés alapján a sztrájk miatt érintett Cityline-járatokat kiveszik a forgalomból.

A Lufthansa a lépést a magas kerozin költségekkel és a sztrájkokkal indokolta. Az első intézkedéssel szombattól végleg kivonják a forgalomból a Cityline által üzemeltett 27 repülőgépet, hogy csökkentsék a veszteséges légitársaság további kiadásait - áll a közleményben.

A Cityline-t elvileg 2028-ban tervezték megszüntetni.

Megdöbbentünk és sokkolt minket ez a gátlástalanság

- hangoztatta csütörtökön Harry Jäger, a légiutas-kísérőket képviselő UFO szakszervezet bérpolitikai szakértője a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva.

Ez nyílt háború a saját embereik ellen

- fűzte hozzá.

A Lufthansa közölte azt is, hogy tárgyalásokat kíván kezdeményezni egy szociális tervről, de nem az UFO szakszervezettel, hanem az üzemi tanácsokkal.

Ugyanakkor az anyacégnél lévő kapacitásokat is csökkentenék. A nyári repülési menetrend végével négy régebbi távolsági repülőgépet kivonnak a Lufthansa állományából. A téli menetrendben a rövid és közepes távú járatok kínálatát már öt repülőgéppel csökkentik. Ugyanakkor a költséghatékonyabban működő Discover leányvállalat gyorsabb bővülését tervezik új Airbus A350-es típusú repülőgépekkel.

A Lufthansa a mostani lépésekkel reagál a jelenleg megoldhatatlan kollektív szerződéses vitára a Vereinigung Cockpit pilótaszakszervezettel a vállalati nyugdíjrendszerről. A pilóták éppen most kezdték meg a negyedik sztrájkfordulót, amely péntekig tart.

Ketyeg az óra: heteken belül hatalmas ütést kaphat Európa légiközlekedése, vészforgatókönyvön dolgozik az EU

Több száz járatot töröl a Lufthansa, budapesti járatok is érintettek

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

