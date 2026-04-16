Végre elmondta Amerika, mi történt valójában Irán legfőbb vezérével

Modzstaba Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vezére él, viszont sérült – mondta Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter mai sajtótájékoztatóján.

Hegseth ma délután hosszas sajtótájékoztatót tartott, a fő téma ismét Irán volt.

A védelmi miniszter hangsúlyozta: Amerika kész folytatni a háborút, ha ez szükségessé válik,

ráadásul nagyobb erővel fognak lesújtani Iránra, mint bármikor korábban.

Hegseth arra is kitért, hogy jelenleg az Egyesült Államok uralja a Hormuzi-szorost, Irán többé nem tudja blokádolni a térséget.

Arról is beszélt, hogy Amerika blokád alatt fogja tartani Iránt beláthatatlan ideig, Dan Caine vezérkari főnök beszámolója szerint eddig az amerikai hadihajók 13 iráni hajót fordítottak vissza.

Hegseth beszélt Irán legfőbb vezéréről is:

Modzstaba Hámenei elmondása szerint él, viszont sérült, ez az oka annak, hogy nem mutatkozik nyilvánosan.

Hámenei még a háború első napján sérült meg, ugyanabban a támadásban, amely Ali Hámenei ajatollahot megölte. Hámenei amerikai sajtóértesülések szerint a lábán és az arcán szenvedett súlyos sérülést. Trump elnök többször is beszélt arról korábban, hogy a fiatalabb Hámenei is meghalhatott.

