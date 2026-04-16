LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.08%
FIDESZ-KDNP
 
39.58%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Végre elmondta Amerika, mi történt valójában Irán legfőbb vezérével
Globál

Végre elmondta Amerika, mi történt valójában Irán legfőbb vezérével

Portfolio
Modzstaba Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vezére él, viszont sérült – mondta Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter mai sajtótájékoztatóján.

Hegseth ma délután hosszas sajtótájékoztatót tartott, a fő téma ismét Irán volt.

A védelmi miniszter hangsúlyozta: Amerika kész folytatni a háborút, ha ez szükségessé válik,

ráadásul nagyobb erővel fognak lesújtani Iránra, mint bármikor korábban.

Hegseth arra is kitért, hogy jelenleg az Egyesült Államok uralja a Hormuzi-szorost, Irán többé nem tudja blokádolni a térséget.

Arról is beszélt, hogy Amerika blokád alatt fogja tartani Iránt beláthatatlan ideig, Dan Caine vezérkari főnök beszámolója szerint eddig az amerikai hadihajók 13 iráni hajót fordítottak vissza.

Hegseth beszélt Irán legfőbb vezéréről is:

Modzstaba Hámenei elmondása szerint él, viszont sérült, ez az oka annak, hogy nem mutatkozik nyilvánosan.

Hámenei még a háború első napján sérült meg, ugyanabban a támadásban, amely Ali Hámenei ajatollahot megölte. Hámenei amerikai sajtóértesülések szerint a lábán és az arcán szenvedett súlyos sérülést. Trump elnök többször is beszélt arról korábban, hogy a fiatalabb Hámenei is meghalhatott.

Women's Money & Mindset Day 2026

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility