Alig nyitották meg a Hormuzi-szorost, máris fenyegetőznek az újbóli lezárással

A forrás szerint Irán az amerikai tengeri blokád fenntartását a tűzszünet megsértésének tekinti. Teherán a pakisztáni közvetítéssel létrejött megállapodás részeként eredetileg beleegyezett abba, hogy naponta korlátozott számú hajó számára engedélyezi az áthaladást a Hormuzi-szoroson. Ezt az engedményt azonban visszavonták, miután a fegyvernyugvás nem lépett életbe Libanonban, és nem terjedt ki a Hezbollah, illetve Izrael közötti konfliktusra.

A libanoni tűzszünet életbe lépését követően Irán ugyan újra megnyitotta a szorost, de szigorú feltételeket szabott a hajóforgalom számára. A legfontosabb kikötés, hogy kizárólag kereskedelmi hajók közlekedhetnek, a hadihajók áthaladása tilos.

Továbbá sem a vízi járművek, sem a rakományuk nem köthető ellenséges országokhoz. A hajóknak az Irán által kijelölt tengeri útvonalakon kell haladniuk, az áthaladást pedig előzetesen egyeztetniük kell az iráni hatóságokkal.

Ezek a fejlemények tovább élezik a feszültséget Washington és Teherán között. A helyzet különösen aggasztó a stratégiai fontosságú tengerszoros esetében, hiszen a globális olajkereskedelem jelentős része ezen a vízi úton halad át.

