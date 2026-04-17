Alig nyitották meg a Hormuzi-szorost, máris fenyegetőznek az újbóli lezárással

A forrás szerint Irán az amerikai tengeri blokád fenntartását a tűzszünet megsértésének tekinti. Teherán a pakisztáni közvetítéssel létrejött megállapodás részeként eredetileg beleegyezett abba, hogy naponta korlátozott számú hajó számára engedélyezi az áthaladást a Hormuzi-szoroson. Ezt az engedményt azonban visszavonták, miután a fegyvernyugvás nem lépett életbe Libanonban, és nem terjedt ki a Hezbollah, illetve Izrael közötti konfliktusra.
A libanoni tűzszünet életbe lépését követően Irán ugyan újra megnyitotta a szorost, de szigorú feltételeket szabott a hajóforgalom számára. A legfontosabb kikötés, hogy kizárólag kereskedelmi hajók közlekedhetnek, a hadihajók áthaladása tilos.
Továbbá sem a vízi járművek, sem a rakományuk nem köthető ellenséges országokhoz. A hajóknak az Irán által kijelölt tengeri útvonalakon kell haladniuk, az áthaladást pedig előzetesen egyeztetniük kell az iráni hatóságokkal.
Ezek a fejlemények tovább élezik a feszültséget Washington és Teherán között. A helyzet különösen aggasztó a stratégiai fontosságú tengerszoros esetében, hiszen a globális olajkereskedelem jelentős része ezen a vízi úton halad át.
Fojtogatja a válság a termelőket: ez az egyetlen kiút a gazdaságoknak
Egy sor problémával szembesülnek a gazdák.
Kifakadt az orosz milliárdos, szörnyű kárt okoznak Ukrajna fegyverei
Záporoznak a drónok a fontos létesítményekre.
Itt az új lehetőség: használj AI-t az újságcikkek „megtámadására”!
A kritikusok szerint ez csak egy újabb fegyvera hatalmasok kezében a független sajtó ellen
Donald Trump is bejelentést tett a Hormuzi-szorosról
Optimista az amerikai elnök, de van, amiből nem enged.
Szakad a gázár a Hormuzi-szoros megnyitásának hírére
Azonnal itt a reakció.
Négy betű emeli a magasba az amerikai részvénypiacokat, és két szám fogja megállítani
A reálhozamgörbe a kulcs.
Azonnal beszakadt az olaj ára!
Megnyitották a Hormuzi-szorost.
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Változnak a nyugdíjak, de lesz esély érdemi rendszerszintű változásra?
A nyugdíjkérdés a feszített magyar költségvetés és az egyre indokoltabb korhatáremelés árnyékában az egyik legérzékenyebb politikai téma. Mit hozhat érdemben a Tisza-kormány programja a j
Választás után: mi lesz a magyar alapkamattal?
A választás utáni forinterősödés első ránézésre megnyithatná a teret a kamatcsökkentés előtt, a jegybank mozgásterét azonban továbbra is erősen szűkítik az energiaárak és a külső ko
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Veszélyesen sokat költünk az államadósság finanszírozására
A járványt követő években megint nőni kezdett a GDP-arányos államadósság Magyarországon, ami önmagában még nem lenne probléma, de a magyar állam már a GDP közel... The post Veszélyesen s
Így lenne alacsony nyugdíjad!
A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán
Új remény a devizahiteleseknek? Ezt hozhatja a TISZA-kormány a végrehajtások és banki perek világában
Évek óta várnak megoldásra a devizahitelesek A devizahiteles ügy Magyarország egyik legnagyobb társadalmi és jogi válsága volt, amelynek anyagi következményeit sok család még ma is
75 milliós bírság a LED-csereprogramban felmerülő adatvédelmi hiányosságokért
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból indított eljárásában (NAIH-19-18/2024) 75 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki egy energetikai vállalkoz
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?
Mi kell a növekedéshez és a magyar euróhoz?
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
Számos jótékony hatása lehet a bevezetésnek.
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.