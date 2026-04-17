LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.96%
TISZA
 
52.08%
FIDESZ-KDNP
 
39.59%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
FONTOS Meddig tarthat a forint diadalmenete? Egészen elképesztő jóslat érkezett
Alig nyitották meg a Hormuzi-szorost, máris fenyegetőznek az újbóli lezárással
Alig nyitották meg a Hormuzi-szorost, máris fenyegetőznek az újbóli lezárással

Irán a Hormuzi-szoros újbóli lezárásával fenyeget, amennyiben az Egyesült Államok nem szünteti meg a tengeri blokádot. Mindez a Forradalmi Gárdához köthető Fársz hírügynökség értesüléséből derült ki, amely egy, a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanácshoz közel álló forrásra hivatkozott - jelentette az Iran International.

A forrás szerint Irán az amerikai tengeri blokád fenntartását a tűzszünet megsértésének tekinti. Teherán a pakisztáni közvetítéssel létrejött megállapodás részeként eredetileg beleegyezett abba, hogy naponta korlátozott számú hajó számára engedélyezi az áthaladást a Hormuzi-szoroson. Ezt az engedményt azonban visszavonták, miután a fegyvernyugvás nem lépett életbe Libanonban, és nem terjedt ki a Hezbollah, illetve Izrael közötti konfliktusra.

A libanoni tűzszünet életbe lépését követően Irán ugyan újra megnyitotta a szorost, de szigorú feltételeket szabott a hajóforgalom számára. A legfontosabb kikötés, hogy kizárólag kereskedelmi hajók közlekedhetnek, a hadihajók áthaladása tilos.

Továbbá sem a vízi járművek, sem a rakományuk nem köthető ellenséges országokhoz. A hajóknak az Irán által kijelölt tengeri útvonalakon kell haladniuk, az áthaladást pedig előzetesen egyeztetniük kell az iráni hatóságokkal.

Ezek a fejlemények tovább élezik a feszültséget Washington és Teherán között. A helyzet különösen aggasztó a stratégiai fontosságú tengerszoros esetében, hiszen a globális olajkereskedelem jelentős része ezen a vízi úton halad át.

