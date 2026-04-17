LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Egész Európát figyelmeztette a Kreml: ha ez így megy tovább, nagyon nagy baj lesz
Globál

Egész Európát figyelmeztette a Kreml: ha ez így megy tovább, nagyon nagy baj lesz

Portfolio
Európa egyre mélyebben belesodródik az ukrajnai háborúba, ennek ékes bizonyítéka az a lista, melyet az orosz védelmi minisztérium tegnap tett közzé - mondta el Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője egy sajtótájékoztatón kijelentette, hogy

az európai országok közvetlen szerepvállalása egyre nő az ukrajnai háborúban.

A szóvivő szerint az orosz védelmi minisztérium tegnapi közleménye, melyben konkrét európai fegyvergyárak helyszíneit, koordinátátit sorolják fel, erre hivatott rámutatni.

Peszkov a tárca nyilatkozatán túl nem kívánt további információkat közölni.

Megkérdezték, hogy megtámadhatja-e az orosz hadsereg ezeket a célpontokat, erre kitérő választ adott.

Más orosz vezetők ennél sokkal egyértelműbbek voltak: Dmitrij Medvegyev, az orosz nemzetbiztonsági tanács alelnöke arról nyilatkozott, hogy nyugodtan lehet ezt egyfajta célpont-listának is tekinteni.

Masszív támadás érte Ukrajnát, elérték az oroszok Szofiivkát - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

KonyhaKontrolling

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

