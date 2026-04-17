Egymást érik a bombariadók: iskolákat és bevásárlóközpontokat ürítenek ki a Balkánon

Több nyugat-balkáni városban, köztük Zágrábban, valamint boszniai és montenegrói településeken, feltételezett robbanószerkezetekről szóló fenyegetések érkeztek pénteken különböző intézményekhez - jelentették a helyi hatóságok.

Zágrábban három nagy bevásárlóközpont kapott kora reggel értesítést arról, hogy az épületekben állítólag bombát helyeztek el.

A rendőrség kiürítette az épületeket és átvizsgálta a helyszíneket, a fenyegetések azonban hamisnak bizonyultak.

Hasonló fenyegetések három montenegrói városban, köztük a fővárosban is érkeztek. A rendőrség közlése szerint az üzeneteket több elektronikus címre küldték. A fenyegetések Podgorica és Budva bevásárlóközpontjaira, valamint a niksici oktatási intézményekre vonatkoztak.

A hatóságok értesítették az állami ügyészséget, és sürgős biztonsági intézkedéseket hajtanak végre - jelentette a montenegrói közszolgálati televízió.

Szarajevóban egy kórház kapott bombariadóról szóló bejelentést. Az épületet nem ürítették ki, a rendőrség azonban átvizsgálja az intézményt - közölte a szarajevói kanton belügyminisztériuma.

Korábban Zenicában több iskola és közintézmény kapott ismeretlen elektronikus címről hasonló fenyegetéseket, ezért a város általános és középiskoláiban az oktatás aznap online formában folyt.

