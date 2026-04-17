LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Egymást érik a bombariadók: iskolákat és bevásárlóközpontokat ürítenek ki a Balkánon
Globál

Egymást érik a bombariadók: iskolákat és bevásárlóközpontokat ürítenek ki a Balkánon

MTI
Több nyugat-balkáni városban, köztük Zágrábban, valamint boszniai és montenegrói településeken, feltételezett robbanószerkezetekről szóló fenyegetések érkeztek pénteken különböző intézményekhez - jelentették a helyi hatóságok.

Zágrábban három nagy bevásárlóközpont kapott kora reggel értesítést arról, hogy az épületekben állítólag bombát helyeztek el.

A rendőrség kiürítette az épületeket és átvizsgálta a helyszíneket, a fenyegetések azonban hamisnak bizonyultak.

Hasonló fenyegetések három montenegrói városban, köztük a fővárosban is érkeztek. A rendőrség közlése szerint az üzeneteket több elektronikus címre küldték. A fenyegetések Podgorica és Budva bevásárlóközpontjaira, valamint a niksici oktatási intézményekre vonatkoztak.

A hatóságok értesítették az állami ügyészséget, és sürgős biztonsági intézkedéseket hajtanak végre - jelentette a montenegrói közszolgálati televízió.

Itt az új lehetőség: használj AI-t az újságcikkek „megtámadására”!

Masszív támadás érte Ukrajnát, elérték az oroszok Szofiivkát - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Váratlan lépés az Egyesült Államoktól: elakadtak a fegyverszállítások, várhatnak Oroszország szomszédjai

Szarajevóban egy kórház kapott bombariadóról szóló bejelentést. Az épületet nem ürítették ki, a rendőrség azonban átvizsgálja az intézményt - közölte a szarajevói kanton belügyminisztériuma.

Korábban Zenicában több iskola és közintézmény kapott ismeretlen elektronikus címről hasonló fenyegetéseket, ezért a város általános és középiskoláiban az oktatás aznap online formában folyt.

Címlapról ajánljuk

KonyhaKontrolling

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Ez is érdekelhet
Választás 2026: Magyar Péter hamarosan megérkezik a Parlamentbe
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Halállistát tett közzé Oroszország: pontos koordinátákat közöltek Európa területén - Ezekre az országokra irányították az orosz rakétákat
