Zágrábban három nagy bevásárlóközpont kapott kora reggel értesítést arról, hogy az épületekben állítólag bombát helyeztek el.
A rendőrség kiürítette az épületeket és átvizsgálta a helyszíneket, a fenyegetések azonban hamisnak bizonyultak.
Hasonló fenyegetések három montenegrói városban, köztük a fővárosban is érkeztek. A rendőrség közlése szerint az üzeneteket több elektronikus címre küldték. A fenyegetések Podgorica és Budva bevásárlóközpontjaira, valamint a niksici oktatási intézményekre vonatkoztak.
A hatóságok értesítették az állami ügyészséget, és sürgős biztonsági intézkedéseket hajtanak végre - jelentette a montenegrói közszolgálati televízió.
Szarajevóban egy kórház kapott bombariadóról szóló bejelentést. Az épületet nem ürítették ki, a rendőrség azonban átvizsgálja az intézményt - közölte a szarajevói kanton belügyminisztériuma.
Korábban Zenicában több iskola és közintézmény kapott ismeretlen elektronikus címről hasonló fenyegetéseket, ezért a város általános és középiskoláiban az oktatás aznap online formában folyt.
Címlapkép forrása: Getty Images
Azonnal beszakadt az olaj ára!
Megnyitották a Hormuzi-szorost.
Hatalmas bejelentést tett Irán: mindenki számára megnyílik a Hormuzi-szoros
Az engedmény azonban csak a tűzszünet időtartamára érvényes.
Egymást érik a bombariadók: iskolákat és bevásárlóközpontokat ürítenek ki a Balkánon
Robbanószert eddig sehol nem találtak.
Történelmi csúcsok dőlnek meg: algoritmusok szabadultak rá a piacokra, gőzerővel veszik a részvényeket
Csak úgy kapkodjuk a fejünket.
60 év után lépett a Nutella, ezt már sokan várták
Új ízt jelentettek be.
Matolcsy Ádám megszólalt: szerinte az alapítványi vagyonból semmi nem hiányzik
Szakmai, számviteli és értékelési vita van szerinte.
Egész Európát figyelmeztette a Kreml: ha ez így megy tovább, nagyon nagy baj lesz
A Kreml is kommentálta az új listát.
Adat és energia: főszerepben a jövő üzleti erőforrásai a Portfolio AI in Energy konferencián
Mesterséges intelligenciával egy hatékonyabb energiafelhasználásért.
Választás után: mi lesz a magyar alapkamattal?
A választás utáni forinterősödés első ránézésre megnyithatná a teret a kamatcsökkentés előtt, a jegybank mozgásterét azonban továbbra is erősen szűkítik az energiaárak és a külső ko
Veszélyesen sokat költünk az államadósság finanszírozására
A járványt követő években megint nőni kezdett a GDP-arányos államadósság Magyarországon, ami önmagában még nem lenne probléma, de a magyar állam már a GDP közel... The post Veszélyesen s
Így lenne alacsony nyugdíjad!
A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán
Új remény a devizahiteleseknek? Ezt hozhatja a TISZA-kormány a végrehajtások és banki perek világában
Évek óta várnak megoldásra a devizahitelesek A devizahiteles ügy Magyarország egyik legnagyobb társadalmi és jogi válsága volt, amelynek anyagi következményeit sok család még ma is
Tényleg újra széles körben elérhető lesz a KATA adózás? Mivel járna ez a változás?
A kisadózó vállalkozások tételes adója (ismert nevén KATA) nagyon népszerű volt az évtized elején, nagyságrendileg 450 ezer vállalkozó választotta ezt az adózási formát. Azonban 2021-ben,
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
75 milliós bírság a LED-csereprogramban felmerülő adatvédelmi hiányosságokért
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból indított eljárásában (NAIH-19-18/2024) 75 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki egy energetikai vállalkoz
Torzítják a piacot a támogatott hitelek, a költségeket a társadalom viseli
A támogatott hitelek rövid távon segítik a lakosságot és a vállalkozásokat, hosszabb távon viszont komoly mellékhatásokat okozhatnak a gazdaságban. Ha túl sok ilyen konstrukció érhető... Th
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
Számos jótékony hatása lehet a bevezetésnek.
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük
Gyurcsik Attilával és Bukta Gáborral beszélgettünk.