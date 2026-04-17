LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Elindultak a magyar katonák Afrikába - Mesterlövészek is mennek
Globál

Elindultak a magyar katonák Afrikába - Mesterlövészek is mennek

MTI
A Magyar Honvédség KC-390 szállító repülőgépével péntek reggel útnak indult a különleges műveleti erők kijelölt állománya Marokkóba, hogy részt vegyen az African Lion gyakorlaton - közölte a Honvéd Vezérkar Kommunikációs Főnöksége pénteken az MTI-vel.

Azt írták, az African Lion 2026 az Egyesült Államok Afrikai Parancsnoksága (USAFRICOM) legnagyobb éves közös gyakorlata, amely több mint 40 ország részvételével április 20. és május 8. között zajlik Ghánában, Marokkóban, Szenegálban és Tunéziában. Célja az Egyesült Államok, az afrikai országok és a globális szövetségesek kollektív biztonsági képességeinek megerősítése egy minden haderőtípust felölelő, többkomponensű és többnemzeti közös kiképzési esemény keretében.

Idézték Böröndi Gábor vezérezredest, a Honvéd Vezérkar főnökét, aki kiemelt lehetőségnek tartja a magyar részvételt az afrikai kontinensen rendezett különböző nemzetközi gyakorlatokon, így az African Lionon is. A Honvéd Vezérkar főnöke arról is beszélt:

amellett, hogy fejlesztjük a hazai különleges műveleti erők hadműveleti és harcászati képességeit, páratlan alkalmat biztosít a nemzetek közötti katonai együttműködési formák megerősítésére is".

A Honvéd Vezérkar Kommunikációs Főnöksége tudatta:

Masszív támadás érte Ukrajnát, elérték az oroszok Szofiivkát - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Orosz halállista Európa ellen: megelőző csapásról beszélnek Moszkvában – Ezeket az országokat támadnák meg először

Masszív offenzívára készül Oroszország: azt mondják az ukránok, őszre minden megváltozhat

a magyar különleges műveleti katonák a marokkói Agadír, Tifnit és Cap Draa gyakorlóterein éleslövészeteken vesznek részt, valamint összhaderőnemi feladatokat teljesítenek földön és levegőben.

A gyakorlat egyik kiemelt eleme a harctéri sebesültellátás oktatása, amelyet ghánai és marokkói különleges műveleti katonák számára biztosítanak.

Idén először magyar mesterlövészek is képviselik a helyszínen a magyar haderőt, továbbá, szintén első alkalommal, magyar előretolt repülésirányító mentorok is támogatják a gyakorlatot, akik a repülő eszközök irányításával és koordinálásával kapcsolatos tapasztalataikat osztják meg a résztvevőkkel.

Orbán Viktor korábban a legrosszabbtól tartott, most érdekes időzítéssel vonul le a magyar hadsereg

Magyar katonák üzentek a NATO-nak - Friss felvétel jelent meg

Olaj, atom, AI és rakéták - Ezekben állapodott meg Magyarország és az Egyesült Államok

