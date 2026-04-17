Halállistát tett közzé Oroszország: pontos koordinátákat közöltek Európa területén - Ezekre az országokra irányították az orosz rakétákat

Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint március végén több uniós tagállam vezetése döntött az Ukrajna számára gyártott drónok termelésének növeléséről. Emellett határoztak a gyártócégek finanszírozásának bővítéséről is.

Moszkva ezt olyan "tudatos lépésnek" minősítette, amely "az egész európai kontinens katonai és politikai helyzetének éles eszkalációjához" vezet.

Az orosz álláspont szerint ez a folyamat az érintett országokat fokozatosan Ukrajna "stratégiai hátországává" alakítja át.

A közzétett lista összesen 21 létesítményt és ezek pontos koordinátáit tartalmazza.

Ezek közül 11 helyszín állításuk szerint ukrán vállalatok fióktelepeként működik az Egyesült Királyságban, Dániában, Németországban és Lettországban. Emellett további 10 német, spanyol és olasz vállalat koordinátáit is megadták. A minisztérium szerint ezek a cégek drónokat vagy azokhoz szükséges alkatrészeket gyártanak Ukrajna számára.

Dmitrij Medvegyev korábbi orosz elnök az X közösségi oldalon azt írta, hogy a közleményt "szó szerint kell érteni".

Vagyis a listát az orosz haderő lehetséges célpontjainak jegyzékeként kell kezelni.

A fenyegetés időzítése nem véletlen. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezen a héten írt alá megállapodást Németországgal és Norvégiával a drónok közös gyártásáról. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szintén jelezte érdeklődését egy hasonló együttműködés iránt.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images