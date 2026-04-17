Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint március végén több uniós tagállam vezetése döntött az Ukrajna számára gyártott drónok termelésének növeléséről. Emellett határoztak a gyártócégek finanszírozásának bővítéséről is.
Moszkva ezt olyan "tudatos lépésnek" minősítette, amely "az egész európai kontinens katonai és politikai helyzetének éles eszkalációjához" vezet.
Az orosz álláspont szerint ez a folyamat az érintett országokat fokozatosan Ukrajna "stratégiai hátországává" alakítja át.
A közzétett lista összesen 21 létesítményt és ezek pontos koordinátáit tartalmazza.
Ezek közül 11 helyszín állításuk szerint ukrán vállalatok fióktelepeként működik az Egyesült Királyságban, Dániában, Németországban és Lettországban. Emellett további 10 német, spanyol és olasz vállalat koordinátáit is megadták. A minisztérium szerint ezek a cégek drónokat vagy azokhoz szükséges alkatrészeket gyártanak Ukrajna számára.
Dmitrij Medvegyev korábbi orosz elnök az X közösségi oldalon azt írta, hogy a közleményt "szó szerint kell érteni".
Vagyis a listát az orosz haderő lehetséges célpontjainak jegyzékeként kell kezelni.
A fenyegetés időzítése nem véletlen. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezen a héten írt alá megállapodást Németországgal és Norvégiával a drónok közös gyártásáról. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szintén jelezte érdeklődését egy hasonló együttműködés iránt.
Halállistát tett közzé Oroszország: pontos koordinátákat közöltek Európa területén - Ezekre az országokra irányították az orosz rakétákat
"Igen, ezt a listát szó szerint kell érteni."
Rossz hír érkezett a súlycsökkentő csodaszerről: ördögi körbe kerülhetnek, akik ezt használják
Egy friss tanulmány szerint.
Döntött Nagy Márton: végleg visszavonul a politikától, a Facebook-oldalát is törölte
Sorra eltűnnek a miniszterek oldalai.
300 milliárd forint sorsáról döntenek ma az OTP-nél
Jön a közgyűlés.
Elképesztő adatok futottak be a magyar lakásokról: van olyan régió, ahol húsz százalékkal emelkedtek az árak
A márciusi lakásárindex szerint kettévált a budapesti és az országos trend.
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Mutatjuk a válaszokat!
Távozik a Netflix társalapítója, csúnyán megütötték a részvényt
Érzékeny időszakban jött a lépés.
Veszélyesen sokat költünk az államadósság finanszírozására
A járványt követő években megint nőni kezdett a GDP-arányos államadósság Magyarországon, ami önmagában még nem lenne probléma, de a magyar állam már a GDP közel... The post Veszélyesen s
Így lenne alacsony nyugdíjad!
A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán
Új remény a devizahiteleseknek? Ezt hozhatja a TISZA-kormány a végrehajtások és banki perek világában
Évek óta várnak megoldásra a devizahitelesek A devizahiteles ügy Magyarország egyik legnagyobb társadalmi és jogi válsága volt, amelynek anyagi következményeit sok család még ma is
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Tényleg újra széles körben elérhető lesz a KATA adózás? Mivel járna ez a változás?
A kisadózó vállalkozások tételes adója (ismert nevén KATA) nagyon népszerű volt az évtized elején, nagyságrendileg 450 ezer vállalkozó választotta ezt az adózási formát. Azonban 2021-ben,
75 milliós bírság a LED-csereprogramban felmerülő adatvédelmi hiányosságokért
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból indított eljárásában (NAIH-19-18/2024) 75 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki egy energetikai vállalkoz
Torzítják a piacot a támogatott hitelek, a költségeket a társadalom viseli
A támogatott hitelek rövid távon segítik a lakosságot és a vállalkozásokat, hosszabb távon viszont komoly mellékhatásokat okozhatnak a gazdaságban. Ha túl sok ilyen konstrukció érhető... Th
Hol szűnt meg a munkanélküliség réme? - BB Tengely
A BB tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak munkaerőpiaci átalakulásai három évtized alatt. A munkanélküliségi ráta a gazdasági stabilitás egyik legérzékenyebb mutatója. Arról árul e
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
Számos jótékony hatása lehet a bevezetésnek.
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük
Gyurcsik Attilával és Bukta Gáborral beszélgettünk.