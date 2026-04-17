Hatalmas áttörés jöhet a béketárgyalásokon, de komoly árat kérnek a szankciók feloldásáért

Továbbra is jelentős nézeteltérések állnak fenn Irán és az Egyesült Államok között a háború lezárását célzó megállapodásról – nyilatkozta egy magas rangú iráni tisztségviselő pénteken a Reuters hírügynökségnek.

A névtelenséget kérő hivatalnok szerint

a nukleáris kérdések részleteiről még nem született megállapodás.

A fennálló különbségek áthidalásához komoly tárgyalásokra van szükség. Hozzátette, hogy a Hormuzi-szoros nyitva tartása "az amerikai fél tűzszüneti feltételekhez való ragaszkodásától függ".

Teherán reményei szerint Pakisztán közvetítői erőfeszítéseinek köszönhetően a közeljövőben előzetes megállapodás születhet. Ennek részeként felmerült a tűzszünet meghosszabbításának lehetősége is. Ez teret adna az Irán elleni szankciók feloldásáról és a háborús jóvátételről szóló további egyeztetéseknek.

Az iráni fél cserébe garanciákat nyújtana a nemzetközi közösségnek nukleáris programja békés jellegéről. A tisztségviselő leszögezte: a folyamatban lévő tárgyalások minden egyéb értelmezése "a helyzet elferdítése".

