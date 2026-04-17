Hatalmas fordulat: saját rakéták és légvédelmi rendszerek gyártásába kezd Ukrajna

Ukrajna naponta egyeztet partnereivel a légvédelmi rendszerek Kijevnek történő átadásáról, és halad afelé, hogy saját légvédelmi rendszert hozzon létre - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegramon.

Olyan feltételek felé haladunk, amikor Ukrajnában, partnereinkkel együtt képesek leszünk mindenféle légvédelmi eszközöket, rendszereket - rakétákat is beleértve - előállítani.

"Ez Ukrajna számára komoly stratégiai feladat, olyan cél, amely évtizedekre biztosítja a védelmet. Az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák között, amelyekről jelenleg zajlanak az egyeztetések, szerepelnek a fegyvercsomagok, a szükséges fegyverek gyártásának lehetősége, az ehhez szükséges licencek és az ipari bázis, ezek ennek kulcselemei" - fejtette ki az államfő.

