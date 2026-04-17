LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 99.04%
TISZA
 
52.14%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.71%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
140
FIDESZ-KDNP
53
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Hatalmas fordulat: saját rakéták és légvédelmi rendszerek gyártásába kezd Ukrajna
Globál

MTI
Ukrajna naponta egyeztet partnereivel a légvédelmi rendszerek Kijevnek történő átadásáról, és halad afelé, hogy saját légvédelmi rendszert hozzon létre - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegramon.

Olyan feltételek felé haladunk, amikor Ukrajnában, partnereinkkel együtt képesek leszünk mindenféle légvédelmi eszközöket, rendszereket - rakétákat is beleértve - előállítani.

"Ez Ukrajna számára komoly stratégiai feladat, olyan cél, amely évtizedekre biztosítja a védelmet. Az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák között, amelyekről jelenleg zajlanak az egyeztetések, szerepelnek a fegyvercsomagok, a szükséges fegyverek gyártásának lehetősége, az ehhez szükséges licencek és az ipari bázis, ezek ennek kulcselemei" - fejtette ki az államfő.

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility