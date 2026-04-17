Hiába koplalnak sokan, ez a szokás egyáltalán nem segít a túlsúly ellen

A Barcelonai Globális Egészségügyi Intézet (ISGlobal) kutatói 7074, 40 és 65 év közötti személy étkezési és testsúlyadatait elemezték öt éven keresztül. Eredményeik szerint azoknál, akik korán reggeliztek, korán vacsoráztak, és a két étkezés között nem nassoltak, öt év elteltével alacsonyabb volt a testtömegindex (BMI).

Ezzel szemben a későbbi reggelizés és a gyakoribb étkezés magasabb BMI-vel járt együtt.

A hosszabb éjszakai böjt ugyanakkor alacsonyabb értékekkel társult.

A kutatók szerint az összefüggés a cirkadián ritmussal magyarázható. A nap korábbi szakaszában történő táplálékfelvétel ugyanis jobban illeszkedik a szervezet belső órájához. Ez hatékonyabb kalóriaégetést és jobb étvágyszabályozást tesz lehetővé. Az inzulintermelés és a zsírraktározás időzítése szintén szerepet játszhat a folyamatban, bár ennek pontos mechanizmusát még további vizsgálatoknak kell feltárniuk.

Az összefüggések különösen a menopauza előtti nőknél voltak szembetűnőek. A kutatók klaszterelemzéssel csoportosították a résztvevőket az étkezési szokásaik alapján, majd nemek szerint is elkülönítették őket. Egy kizárólag férfiakból álló csoportban a résztvevők első étkezése délután 2 óra után történt, és átlagosan 17 órás éjszakai böjtöt tartottak. Ebben a csoportban nagyobb arányban voltak olyanok, akik dohányoztak, alkoholt fogyasztottak, illetve munkanélküliek voltak.

Amit a reggelit kihagyó, időszakos böjtöt folytató férfiak alcsoportjában megfigyeltünk, az az, hogy ennek a gyakorlatnak nincs hatása a testsúlyra

- mondta Camille Lassale, az ISGlobal epidemiológusa. Más, elhízott résztvevőkkel végzett vizsgálatok szintén azt mutatták, hogy a reggeli kihagyása hosszú távon nem hatékonyabb a kalóriabevitel egyszerű csökkentésénél.

Mivel a tanulmány megfigyelésen alapul, közvetlen ok-okozati összefüggést nem tud bizonyítani, az eredmények azonban statisztikailag szignifikánsak. A kutatók arra is felhívják a figyelmet, hogy

az alvás minősége szintén közrejátszhat a folyamatban.

A korai vacsora és a korai reggeli mintázata ugyanis kedvezőbb feltételeket teremthet a pihentető alvás számára is.

