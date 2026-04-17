Itt az új lehetőség: használj AI-t az újságcikkek „megtámadására”!

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az Objection alapítója Aron D'Souza, aki korábban a Gawker médiavállalat elleni, annak csődjéhez vezető perben játszott kulcsszerepet. D'Souza szerint az amerikai médiában a negatív cikkek alanyainak nincs érdemi lehetőségük a védekezésre. Platformja erre a problémára kínál megoldást.

A rendszer lényege, hogy bárki 2000 dollárért kifogást emelhet egy újságcikk valamely konkrét állítása ellen, ami nyilvános vizsgálatot indít el.

A platform „több milliós” magvető tőkével indult, amelyet Peter Thiel, Balaji Srinivasan, valamint a Social Impact Capital és az Off Piste Capital kockázatitőke-társaságok biztosítottak.

Peter Thiel milliárdos vállalkozó és kockázati tőke-befektető, akit széles körben a Szilícium-völgy egyik legbefolyásosabb és legvitatottabb alakjának tartanak. Leginkább a PayPal társalapítójaként, a Palantir Technologies alapítójaként, valamint a Facebook első jelentős külső befektetőjeként ismert. Részben a magánélethez való egyéni jog védelme érdekében ő finanszírozta a Gawker elleni pert, és már régóta kritikus álláspontot képvisel a médiával szemben.



Balaji Srinivasan a kriptovaluta- és a biotechnológiai ágazatban végzett, nagy hatású munkájáról ismert. A Coinbase egykori technológiai igazgatóját széles körben a „hagyományos” rendszerekkel szemben intézményellenesnek tartják, bár magát innováció- és decentralizációpártiként definiálja. Kritikája azon a meggyőződésen alapul, hogy a hagyományos, centralizált intézmények – különösen a nemzetállam, a hagyományos média és az akadémiai szféra – hatékonysága és legitimitása az internet átalakító ereje miatt csökken. Szerinte egy olyan világból, amelyet az „állam” ural, egy olyanba lépünk át, amelyet a „hálózat” irányít.

Az Objection az egyes állításokat egy úgynevezett "Honor Index" (becsületindex) segítségével pontozza, amely az újságírók megbízhatóságát, pontosságát és korábbi munkásságát hivatott tükrözni. A bizonyítékok között a hatósági dokumentumok és hivatalos levelek kapják a legnagyobb súlyt, míg a névtelen forrásokra támaszkodó információk a rangsor aljára kerülnek.

A vizsgálatokat részben szabadúszó magánnyomozók, egykori rendészeti szakemberek és tényfeltáró újságírók végzik. Az eredményeket végül több nagy nyelvi modell (OpenAI, Anthropic, xAI, Mistral, Google) értékeli egyfajta "esküdtszékként", átlagos olvasóként elemezve az egyes állításokat.

Az informátorok adatainak védelme elengedhetetlen ahhoz, hogy egy fontos történetet el lehessen mesélni, de ebben a helyzetben jelentős hatalmi egyenlőtlenség áll fenn

– nyilatkozta D’Souza a TechCrunch-nak egy exkluzív interjúban. „Az alanyról beszámolnak, de az informátort nem lehet kritizálni.”

A platform az újságírókra nézve kifejezetten hátrányos csapdahelyzetet teremt. A szerzőknek vagy fel kell fedniük bizalmas forrásaik adatait az Objection titkosított ellenőrzési rendszere számára, vagy el kell fogadniuk az alacsonyabb megbízhatósági pontszámot.

Szakértők szerint ez komoly visszatartó erővel hathat az informátorokra és a kiszivárogtatókra.

A rendszer egy "Fire Blanket" (tűzoltó takaró) nevű kiegészítő funkcióval is rendelkezik. Ez már a vizsgálat ideje alatt "vizsgálat alatt" címkével látja el a kifogásolt állításokat az X közösségi platformon, így a még el sem bírált ügyekben is azonnal kétséget ébreszthet az olvasókban.

A kritikusok nem kímélték a projektet. Jane Kirtley, a Minnesotai Egyetem médiajogi professzora szerint

az Objection a sajtó elleni támadások hosszú sorába illeszkedik, és tovább rombolja a független újságírásba vetett közbizalmat.

Chris Mattei, az amerikai alkotmány első kiegészítésére és rágalmazási ügyekre szakosodott ügyvéd egyenesen "csúcstechnológiás védelmi zsarolásnak" nevezte a rendszert, amely kizárólag a gazdagok és hatalmasok érdekeit szolgálja. Kirtley arra is rámutatott, hogy a 2000 dolláros belépési díj önmagában sokatmondó. Szerinte ebből világosan látszik, hogy nem a nagyközönség tájékoztatása a cél, hanem az amúgy is erős pozícióban lévő szereplők kapnak újabb eszközt a számukra kedvezőtlen tudósítások megtámadására.

„Egy olyan időszakban, amikor oly sokan próbálják eltitkolni az igazságot, bátorítanunk kellene azokat a visszaélés-bejelentőket, akik tudnak a szabályszegésekről. Úgy tűnik, ennek a cégnek éppen az ellenkezője a célja” - tette hozzá Mattei.

D'Souza határozottan visszautasítja a vádat, miszerint a platform az informátorok elhallgattatására szolgálna. Szerinte az Objection a tényellenőrzés egy új formája, amely leginkább az X Közösségi Jegyzetek (Community Notes) funkciójához hasonlítható. A rendszer emellett nemcsak a hagyományos cikkek, hanem a podcastok és a közösségimédia-bejegyzések esetében is alkalmazható.

Eugene Volokh, a UCLA amerikai alkotmányjogra és az első kiegészítésre szakosodott professzora szerint a platform önmagában nem sérti a szólásszabadságot. A jogász úgy véli, az Objection sokkal inkább az újságírást körülvevő kritikai ökoszisztéma részének tekinthető.

A koncepciót az ellenzéki háttérkutatáshoz hasonlította, amelynek célpontjai nem a politikusok, hanem az újságírók, és elutasította azt az elképzelést, hogy ez visszatartó hatással lenne a visszaéléseket bejelentőkre.

Minden kritika visszatartó hatást vált ki

– nyilatkozta a TechCrunch-nak.

Címlapkép forrása: Zhang Xiangyi/China News Service/VCG via Getty Images