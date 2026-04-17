LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.96%
TISZA
 
52.08%
FIDESZ-KDNP
 
39.59%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Kifakadt az orosz milliárdos, szörnyű kárt okoznak Ukrajna fegyverei
Az ukrán dróntámadások az elmúlt hónapokban érzékenyen érintették az orosz nitrogénműtrágya-ipart - jelentette ki Andrej Melnyicsenko milliárdos, az EuroChem műtrágyagyártó alapítója egy moszkvai konferencián.

Melnyicsenko szerint a dróntámadások hatása "elég jelentős". Február 25-én ukrán dróncsapás érte az Acron vállalathoz tartozó dorogobuzsi üzemet, amely Oroszország egyik legnagyobb műtrágyagyára. A támadásban heten életüket vesztették.

Az incidens az ország teljes termelőkapacitásának mintegy öt százalékára mért csapást.

Ez az üzem adja az orosz ammónium-nitrát-termelés 11, valamint az NPK-műtrágya gyártásának 9 százalékát. Az újraindítást májusra tervezik. Emellett több más, műtrágyagyáraknak otthont adó várost is támadás ért.

Oroszország a globális műtrágyakereskedelem nagyjából egyötödét adja. A korlátozott kapacitások, a belföldi exportkvóták és a dróntámadások azonban egyaránt szűkítik a termelés növelésének lehetőségét. Moszkva március 21-én egy hónapra felfüggesztette az ammónium-nitrát kivitelét. Ebből a termékből Oroszország a világkereskedelem közel 40 százalékát uralja.

