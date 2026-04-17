Kimondta Szergej Lavrov: igaz, amit mindenki gondol most az ukrajnai háborúról

Teljesen megakadtak az ukrán béketárgyalások, Oroszország nem kapott egyetlen életképes javaslatot sem a krízis megoldására, a háború folytatódik – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.

Lavrov a FÁK-országok tanácsán beszélt, azt mondta, hogy tájékoztatta az államok külügyminisztereit az ukrajnai háborúról és a helyzet megoldásáról.

Nincs jelenleg semmilyen konkrét kezdeményezés”

– mondta a lehetséges lezárási megoldásokról, béketárgyalásokról.

Az orosz elnök rámutatott korábban: az orosz fegyveres erők folytatják a legfőbb vezér parancsainak végrehajtását a különleges katonai művelet zónájában”

– mondta Lavrov, az ukrajnai háborúra utalva.

Ukrajna vezetői is többször beszéltek az elmúlt hetekben arról, hogy a béketárgyalások teljesen megrekedtek az iráni háború miatt.

