LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Kimondta Szergej Lavrov: igaz, amit mindenki gondol most az ukrajnai háborúról
Globál

Portfolio
Teljesen megakadtak az ukrán béketárgyalások, Oroszország nem kapott egyetlen életképes javaslatot sem a krízis megoldására, a háború folytatódik – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.

Lavrov a FÁK-országok tanácsán beszélt, azt mondta, hogy tájékoztatta az államok külügyminisztereit az ukrajnai háborúról és a helyzet megoldásáról.

Nincs jelenleg semmilyen konkrét kezdeményezés”

– mondta a lehetséges lezárási megoldásokról, béketárgyalásokról.

Az orosz elnök rámutatott korábban: az orosz fegyveres erők folytatják a legfőbb vezér parancsainak végrehajtását a különleges katonai művelet zónájában”

– mondta Lavrov, az ukrajnai háborúra utalva.

Ukrajna vezetői is többször beszéltek az elmúlt hetekben arról, hogy a béketárgyalások teljesen megrekedtek az iráni háború miatt.

Címlapkép forrása: Russian Foreign Ministry / Handout/Anadolu via Getty Images

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Women's Money & Mindset Day 2026

