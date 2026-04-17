Kiszivárgott a titkos amerikai béketerv: elmondta Trump, mikor ér véget az iráni háború

Az Axios értesülései szerint a felek egy háromoldalas béketerv elfogadásához közelítenek. Ennek egyik központi eleme, hogy az Egyesült Államok felszabadítana 20 milliárd dollárnyi befagyasztott iráni vagyont.

Cserébe Irán átadná a dúsítotturán-készleteit. A tervezet emellett az iráni urándúsítási program felfüggesztését is előírná.

Trump – aki az elmúlt napokban legalább egyszer közvetlenül is egyeztetett egy iráni tisztségviselővel – hangsúlyozta, hogy a végleges megállapodásig nem szándékozik feloldani az Irán ellen bevezetett tengeri blokádot. Hozzátette ugyanakkor, hogy a Hormuzi-szorost mindenki számára nyitva kívánja tartani. Irán pénteken bejelentette, hogy az április 21-én lejáró tűzszünet idejére szabad utat biztosít a szorosban, de ennek gyakorlati részletei egyelőre tisztázatlanok.

Az elnök szerint a megállapodás "biztonságossá teszi Izraelt". Ugyanakkor egyértelművé tette azt is, hogy a csütörtökön bejelentett tűzszünet részeként véget akar vetni az Izrael által Libanonra mért csapásoknak. "Izraelnek abba kell hagynia. Nem folytathatják az épületek bombázását. Nem fogom megengedni" – fogalmazott az amerikai elnök. Ennek az üzenetnek különös nyomatékot adott az a tény, hogy pénteken, nem sokkal az interjú előtt egy izraeli drón csapást mért Dél-Libanonra.

Az izraeli kormányon belül többen is ellenzik a megállapodást. Ők az Irán és Libanon elleni katonai műveletek folytatását szorgalmazzák. Ez a forgatókönyv azonban aligha valósítható meg mindaddig, amíg Trump határozottan ellenzi a lépést.

