LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 99.04%
TISZA
 
52.14%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.71%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
140
FIDESZ-KDNP
53
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Kiszivárgott a titkos amerikai béketerv: elmondta Trump, mikor ér véget az iráni háború
Globál

Kiszivárgott a titkos amerikai béketerv: elmondta Trump, mikor ér véget az iráni háború

Portfolio
Donald Trump az Axiosnak adott interjújában kijelentette, hogy az amerikai és az iráni delegációk várhatóan a hétvégén újra találkoznak. Ennek eredményeként egy-két napon belül végleges megállapodás születhet a konfliktus lezárásáról. Az optimizmus ellenére több amerikai tisztségviselő is úgy véli, hogy a kulcsfontosságú kérdésekben még mindig jelentősek a nézeteltérések - közölte az Axios.

Az Axios értesülései szerint a felek egy háromoldalas béketerv elfogadásához közelítenek. Ennek egyik központi eleme, hogy az Egyesült Államok felszabadítana 20 milliárd dollárnyi befagyasztott iráni vagyont.

Cserébe Irán átadná a dúsítotturán-készleteit. A tervezet emellett az iráni urándúsítási program felfüggesztését is előírná.

Trump – aki az elmúlt napokban legalább egyszer közvetlenül is egyeztetett egy iráni tisztségviselővel – hangsúlyozta, hogy a végleges megállapodásig nem szándékozik feloldani az Irán ellen bevezetett tengeri blokádot. Hozzátette ugyanakkor, hogy a Hormuzi-szorost mindenki számára nyitva kívánja tartani. Irán pénteken bejelentette, hogy az április 21-én lejáró tűzszünet idejére szabad utat biztosít a szorosban, de ennek gyakorlati részletei egyelőre tisztázatlanok.

Az elnök szerint a megállapodás "biztonságossá teszi Izraelt". Ugyanakkor egyértelművé tette azt is, hogy a csütörtökön bejelentett tűzszünet részeként véget akar vetni az Izrael által Libanonra mért csapásoknak. "Izraelnek abba kell hagynia. Nem folytathatják az épületek bombázását. Nem fogom megengedni" – fogalmazott az amerikai elnök. Ennek az üzenetnek különös nyomatékot adott az a tény, hogy pénteken, nem sokkal az interjú előtt egy izraeli drón csapást mért Dél-Libanonra.

Az izraeli kormányon belül többen is ellenzik a megállapodást. Ők az Irán és Libanon elleni katonai műveletek folytatását szorgalmazzák. Ez a forgatókönyv azonban aligha valósítható meg mindaddig, amíg Trump határozottan ellenzi a lépést.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

