Kiszivárgott: titkos üzenetben akarták elhúzni a mézesmadzagot Trump előtt, de csúnyán pórul járt a kommunista rezsim

A levelet Roberto Carlos Chamizo González, egy 37 éves kubai vállalkozó kézbesítette volna, aki luxusautó-kölcsönzéssel és prémium turizmussal foglalkozik Havannában.

Az amerikai Vám- és Határvédelmi Hivatal (CBP) egyik ügynöke azonban a repülőtéren megállította, a levelet elkobozta, Chamizót pedig visszaküldte Havannába

- közölte egy amerikai tisztségviselő az amerikai lappal. A dokumentum diplomáciai jegyzékhez hasonló formátumú volt, és hivatalos kubai pecséttel látták el.

Az üzenet gazdasági és befektetési megállapodásokat, valamint a Kuba elleni szankciók enyhítését javasolta, egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy a kubai vezetés készül egy esetleges amerikai katonai beavatkozásra - áll a Wall Street Journal cikkében. A Fehér Ház nem válaszolt arra a kérdésre, hogy végül eljutott-e hozzájuk az üzenet tartalma.

A WSJ szerint a meghiúsított kapcsolatfelvétel mögött Raúl Rodríguez Castro állt, aki a 94 éves Raúl Castro unokája és legfőbb bizalmasa. A "Rák" becenéven ismert Rodríguez Castro – aki onnan kapta a nevét, hogy hat ujjal született az egyik kezén – évek óta nagyapja testőreként szolgál, ő kíséri a kubai vezetőt a ritka nyilvános szereplésein.

A nem hivatalos levelezéssel a kubai vezetés látszólag Marco Rubio külügyminisztert akarta megkerülni,

Rubio kubai bevándorlók fiaként régóta kikel a havannai kommunista rezsim ellen. A volt floridai szenátor ugyanakkor sajtóértesülések szerint rendszeresen egyeztetett "Raulito" Rodríguez Castróval az utóbbi időszakban.

Ez az erőfeszítés arra utal, hogy [a kubaiak] már nem bíznak abban, hogy Rubio pártatlan közvetítőként jár el, és inkább közvetlenül az elnökhöz akarnak fordulni, hogy megoldják az egyre súlyosbodó válságot

- vélekedett Peter Kornbluh, aki a Havanna és Washington közötti, titkos hidegháborús üzenetváltásokat kutatta.

Elemzők szerint Trump talán nyitottabb lehet egy olyan gazdasági megállapodásra, amely a rendszer alapjait érintetlenül hagyja, hasonlóan a venezuelai forgatókönyvhöz. Ez viszont ellenállásba ütközne a keményvonalas, kubai származású amerikai törvényhozók részéről.

Ennek a rezsimnek el kell tűnnie

- szögezte le Mario Díaz-Balart floridai republikánus képviselő.

A Cuba Study Group nevű amerikai agytröszt igazgatója, Ricardo Herrero szerint az üzenetátadási kísérlet kezdettől elhibázott volt. "Rubio megkerülése, amíg ő a külügyminiszter, egyenesen ostoba lépés, ami garantáltan visszaüt. Ráadásul egy ismeretlen személyt küldeni, akinek semmiféle személyes kapcsolata nincs az elnökkel, az egészet még komolytalanabbá teszi" - vélekedett Herrero.

Kuba lesz a következő. Kuba egy hanyatló ország, és mi ott leszünk, hogy segítsünk nekik

- nyilatkozta Trump április elején.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images