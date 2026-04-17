LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 99.04%
TISZA
 
52.14%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.71%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
140
FIDESZ-KDNP
53
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Kiszivárgott: titkos üzenetben akarták elhúzni a mézesmadzagot Trump előtt, de csúnyán pórul járt a kommunista rezsim
Raúl Castro unokája szokatlan módon, egy háttércsatornán keresztül próbált eljuttatni egy levelet közvetlenül Donald Trumpnak. "Raulito" egy havannai üzletembert bízott meg azzal, hogy az amerikai diplomatákat megkerülve, személyesen kézbesítsen egy üzenetet a Fehér Háznak. A futárt azonban a miami repülőtéren feltartóztatták - értesült róla a Wall Street Journal.

A levelet Roberto Carlos Chamizo González, egy 37 éves kubai vállalkozó kézbesítette volna, aki luxusautó-kölcsönzéssel és prémium turizmussal foglalkozik Havannában.

Az amerikai Vám- és Határvédelmi Hivatal (CBP) egyik ügynöke azonban a repülőtéren megállította, a levelet elkobozta, Chamizót pedig visszaküldte Havannába

- közölte egy amerikai tisztségviselő az amerikai lappal. A dokumentum diplomáciai jegyzékhez hasonló formátumú volt, és hivatalos kubai pecséttel látták el.

Az üzenet gazdasági és befektetési megállapodásokat, valamint a Kuba elleni szankciók enyhítését javasolta, egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy a kubai vezetés készül egy esetleges amerikai katonai beavatkozásra - áll a Wall Street Journal cikkében. A Fehér Ház nem válaszolt arra a kérdésre, hogy végül eljutott-e hozzájuk az üzenet tartalma.

A WSJ szerint a meghiúsított kapcsolatfelvétel mögött Raúl Rodríguez Castro állt, aki a 94 éves Raúl Castro unokája és legfőbb bizalmasa. A "Rák" becenéven ismert Rodríguez Castro – aki onnan kapta a nevét, hogy hat ujjal született az egyik kezén – évek óta nagyapja testőreként szolgál, ő kíséri a kubai vezetőt a ritka nyilvános szereplésein.

A nem hivatalos levelezéssel a kubai vezetés látszólag Marco Rubio külügyminisztert akarta megkerülni,

Rubio kubai bevándorlók fiaként régóta kikel a havannai kommunista rezsim ellen. A volt floridai szenátor ugyanakkor sajtóértesülések szerint rendszeresen egyeztetett "Raulito" Rodríguez Castróval az utóbbi időszakban.

Ez az erőfeszítés arra utal, hogy [a kubaiak] már nem bíznak abban, hogy Rubio pártatlan közvetítőként jár el, és inkább közvetlenül az elnökhöz akarnak fordulni, hogy megoldják az egyre súlyosbodó válságot

- vélekedett Peter Kornbluh, aki a Havanna és Washington közötti, titkos hidegháborús üzenetváltásokat kutatta.

Elemzők szerint Trump talán nyitottabb lehet egy olyan gazdasági megállapodásra, amely a rendszer alapjait érintetlenül hagyja, hasonlóan a venezuelai forgatókönyvhöz. Ez viszont ellenállásba ütközne a keményvonalas, kubai származású amerikai törvényhozók részéről.

Ennek a rezsimnek el kell tűnnie

- szögezte le Mario Díaz-Balart floridai republikánus képviselő.

A Cuba Study Group nevű amerikai agytröszt igazgatója, Ricardo Herrero szerint az üzenetátadási kísérlet kezdettől elhibázott volt. "Rubio megkerülése, amíg ő a külügyminiszter, egyenesen ostoba lépés, ami garantáltan visszaüt. Ráadásul egy ismeretlen személyt küldeni, akinek semmiféle személyes kapcsolata nincs az elnökkel, az egészet még komolytalanabbá teszi" - vélekedett Herrero.

Kuba lesz a következő. Kuba egy hanyatló ország, és mi ott leszünk, hogy segítsünk nekik

- nyilatkozta Trump április elején.

