Masszív offenzívára készül Oroszország: azt mondják az ukránok, őszre minden megváltozhat

Oroszország új szárazföldi offenzívát készít elő Ukrajna délkeleti részén. A művelet célja, hogy szeptemberig elfoglalják a teljes Donbászt – közölte Vadim Szkibickij, az ukrán katonai hírszerzés (HUR) főigazgató-helyettese a Financial Timesnak adott interjújában.

Szkibickij szerint Moszkva mozgósítja stratégiai tartalékait, és mintegy 20 ezer új katonával tölti fel az Ukrajnában állomásozó erőit. Jelenleg nagyjából 680 ezer orosz katona tartózkodik az országban.

A HUR értékelése alapján az elsődleges cél a Donbász teljes elfoglalása szeptemberig.

A hírszerzési vezető arra is felhívta a figyelmet, hogy az orosz haderő egyre intenzívebb ballisztikus rakétacsapásokat mér az ukrán városokra. Moszkva havonta mintegy 60 Iszkander rakétát gyárt, emellett bővítette a kilövőállások számát is.

Mindeközben Ukrajna nem rendelkezik elegendő korszerű légvédelmi eszközzel, például amerikai Patriot rendszerekkel ahhoz, hogy az ország egészét megvédje.

A kritikus infrastruktúra, különösen az energetikai létesítmények súlyos károkat szenvedtek a téli orosz légicsapások következtében, Szkibickij hangsúlyozta, szerinte a tavaszi hadműveletek fedezetéhez Oroszország csak fokozni fogja a kritikus infrastruktúra rombolását.

A főigazgató-helyettes szerint mindez azt bizonyítja, hogy Moszkva továbbra is háború elhúzódó folytatását tervezi, eszük ágában sincs folytatni a béketárgyalásokat Ukrajnával.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images