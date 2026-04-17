LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Masszív támadás érte Ukrajnát, elérték az oroszok Szofiivkát - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken
Masszív támadás érte Ukrajnát, elérték az oroszok Szofiivkát - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Az elmúlt 24 órában nagyon feltekrte a támadások intenzitását az orosz haderő: több mint 600 drónt és több tucat rakétát indítottak Ukrajna ellen. Az észak-donyecki fronton elérték a támadók Szofiivkát, így alig 25 kilométerre vannak Kramatorszktól, a megye de facto adminisztratív központjától. A béketárgyalások közben teljesen leálltak, Trump Iránnal foglalkozik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel pénteken.
Támadás érte Leningrád régiót

A Viborg járásban található Jermilovó falura zuhant rá egy "drón roncsa", egy raktárban tűz ütött ki, a hatóságok dolgoznak a lángok megfékezésén - közölte az orosz TASZSZ hírügynökség.

Azt nem írták meg, pontosan mit tároltak a raktárban.

Olyan súlyos támadás érte Ukrajnát, hogy még Trump is megszólalt – De Kijev nem örülhet túlságosan

Oroszország 24 órán belül több mint két tucat rakétát és 600 drónt indított Ukrajna ellen, Donald Trump amerikai elnök „szörnyűnek” nevezte a csapást – írja az Ukrinform.

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel pénteken.

Tegnapi tudósításunk itt tekinthető meg:

Címlapkép forrása: Roman Chop/Global Images Ukraine via Getty Images

