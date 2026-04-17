Meddig bírhatja még pénzzel Ukrajna a háborút?

Ukrajna költségvetésnek 40-45%-a az Oroszország elleni háborúra megy, csak idén 52 milliárd dollár külső finanszírozásra van szüksége az országnak. Egy budapesti konferencián megszólaló hazai biztonságpolitikai szakértők szerint, ha meg is kapja az ország a 90 milliárd eurós EU-s hitelt, 2027 végére már kétséges, hogy miből finanszírozzák tovább a háborút. Oroszország az iráni háború kirobbanásáig hasonló cipőben járt, de a hirtelen megugrott kőolajárak most haladékot adtak számára. A szakértők szerint két dolog tűnik biztosnak az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban. Az egyik, hogy Oroszország nem fog atomfegyvert bevetni, a másik, hogy ha lezárul, mindkét fél győztesnek nyilvánítja majd magát a saját szemszögéből.

Ukrajna európai uniós csatlakozási kilátásai volt a témája annak a mai konferenciának, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartottak, azonban nem lehetett kikerülni az orosz-ukrán háború kérdését sem. Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója előadásában kiemelte: az elmúlt években az ukrán hadiipar jelentős átalakuláson ment át. Korábban a szovjet minta alapján egy nagy hadiipari cég szervezte a gyártást, ma már ennek nyoma sincs. Mintegy ezer magáncég, jórészt startupok gyártják a fegyvereket. "Főleg a dróntechnológiában ugrottak nagyot. Óriási versenyelőnyük ezeknek a vállalatoknak, hogy heteken, akár napokon belül kapnak visszajelzést a frontról, hogy a fejlesztéseik hogyan váltak be. Ma már nemcsak a légtérben, hanem a földön is egyre több a drón, az autonóm, emberi közreműködés nélküli vagy éppen távirányítású fegyver. Az orosz rakéta- és dróntámadások miatt a fegyvergyárak titkos helyszíneken, sokszor a föld alatt vannak. Sokszor 3D nyomtatással készítik az új eszközöket” – magyarázta a biztonságpolitikai szakértő. Ukrajna ma már ott tart, hogy az orosz hadihajók elleni sikerei miatt tengeri drónokat is exportál. A világon elsőként alkotta meg a hadseregen belül a drónokra épülő fegyvernemet.

Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa előadásában leszögezte: nagyon pesszimista a háború lezárásának lehetőségét illetően. „Nem akkora az ukrán hadsereg, mint amit papíron kommunikálnak. Többször jártam Ukrajnában az elmúlt években, és óriásira nőttek az ukrán katonai temetők. A brit sajtót leszámítva, a nyugati médiában alig-alig beszélnek az ukrán halottakról, sebesültekről, csak az orosz veszteségeket említik meg. Csakhogy, amíg Oroszországnak van még pénze, hogy újabb és újabb embereket toborozzon a hadseregébe, addig Ukrajnának ez a lehetősége korlátozottabb. Az oroszok ráadásul sokat fejlődtek a dróntechnológiában is, rengeteget gyártanak belőlük" – mondta a biztonságpolitikai szakértő.

Mindamellett Demkó Attila rámutatott arra is, hogy a drónok jelentette fenyegetettség miatt az orosz erők csak nagyon nehezen tudják majd elfoglalni a Donbaszt.

Arra pedig kár szót vesztegetni, hogy egész Ukrajnát elfoglalják. Erre nem képesek. Mint ahogy atomfegyvert sem fognak bevetni

– jegyezte meg.

Anton Bendarzsevszkij szerint nem élőerő, hanem sokkal inkább pénzügyi problémája lehet Ukrajnának, 2027 végére ez már súlyos gondot okozhat. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója

illúziónak nevezte, hogy Ukrajna az oroszok által elfoglalt területeket valaha vissza tudja foglalni.

Demkó Attila szerint az ukrán hadseregnél előbb-utóbb a katonák számával is komoly gond lehet. De a szakértő úgy látja: a Donbasz meghódításán kívül az orosz hadsereg sem számíthat sokkal több sikerre, és az is, rengeteg időbe telhet számukra.

Abban mindkét szakértő egyetértett, hogy jelenleg nem látszik a konfliktus vége, mert az iráni háború elvette a figyelmet a konfliktusról. Az elmúlt hónapok tárgyalásos próbálkozásait pozitívumként értékelték, de sok reményt egyelőre nem fűztek hozzájuk.

A legvalószínűbb kimenetelnek jelenleg egy alacsonyabb intenzitású háború kirajzolódása látszik. Esetleg a konfliktus befagyására van esély, végleges békemegállapodásra aligha.

A legkisebb esélyt mindkét szakértő arra adta, hogy Ukrajna teljes mértékben összeomlik, vagy az orosz gazdasággal, esetleg az orosz vezetőkkel történik valami.

A szakértők szerint az iráni konfliktus mellett az orosz-ukrán békepuhatolózásoknak az sem tesz jót, hogy közelednek az amerikai félidős választások. Ez pedig az év második felében, egyértelműen eltérítheti az amerikai döntéshozók figyelmét a külpolitikát illetően.

Ukrajna háború utáni újjáépítése, ha kiderül, hogy egyáltalán mekkora területet tud megtartani az ország, óvatos becslések szerint is, legalább 600 milliárd dollárba kerülne. Az oroszok által elfoglalt, egykori ukrán területek háborús pusztításai viszont valószínűleg jóval nehezebben lesznek majd helyrehozhatók, mivel valószínűleg a nyugati tőke oda nem akar majd befektetni.

