LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.96%
TISZA
 
52.08%
FIDESZ-KDNP
 
39.59%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
FONTOS Meddig tarthat a forint diadalmenete? Egészen elképesztő jóslat érkezett
Megjött a figyelmeztetés a magas rangú tábornoktól: bármikor készen állnak a katonai lépésre a pattanásig feszült balkáni államban
Globál

Megjött a figyelmeztetés a magas rangú tábornoktól: bármikor készen állnak a katonai lépésre a pattanásig feszült balkáni államban

MTI
A politikai megosztottság jelenti a legnagyobb fenyegetést Bosznia-Hercegovina stabilitására, ugyanakkor nincs biztonsági vákuum az országban, és a NATO továbbra is kész garantálni a békét - mondta pénteken Matthew Valas amerikai tábornok, a NATO szarajevói parancsnokságának vezetője az Oslobodjenje című lapnak.

A tábornok hangsúlyozta: a NATO több mint harminc éve vesz részt a béke fenntartásában Bosznia-Hercegovinában, és továbbra is figyelemmel kíséri a helyzetet, szükség esetén készen áll a reagálásra.

A békefenntartó katonai misszió irányítását a NATO 2004-ben adta át az Európai Uniónak (EU), amely azóta az EUFOR Althea műveleten keresztül biztosít katonai jelenlétet az országban.

A NATO szarajevói parancsnoksága ugyanakkor továbbra is támogatja a védelmi reformokat és az ország euroatlanti integrációját.

Valas kiemelte: a NATO és az EUFOR együttműködése a 2002-ben létrejött, úgynevezett Berlin Plus megállapodáson alapul, amely lehetővé teszi az EU számára a NATO tervezési, hírszerzési és katonai kapacitásainak igénybevételét békemissziói során.

A tábornok szerint Bosznia-Hercegovina biztonságát elsősorban nem katonai, hanem politikai kihívások fenyegetik, különösen az etnikai alapú nacionalizmus és a politikai feszültségek.

Hozzátette: a NATO elvárja, hogy Bosznia-Hercegovina növelje védelmi kiadásait, amelyek jelenleg a bruttó hazai termék mintegy egy százalékát teszik ki.

Valas arról is beszélt, hogy a NATO és Szerbia együttműködése továbbra is jó, és májusban közös katonai gyakorlatot tartanak a szerbiai Borovac gyakorlótéren, Szerbia katonai semlegességi politikájának tiszteletben tartása mellett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Választás 2026: Magyar Péter hamarosan megérkezik a Parlamentbe
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Halállistát tett közzé Oroszország: pontos koordinátákat közöltek Európa területén - Ezekre az országokra irányították az orosz rakétákat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility