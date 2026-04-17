LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 99.08%
TISZA
 
52.18%
FIDESZ-KDNP
 
39.5%
Mi Hazánk
 
5.71%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
140
FIDESZ-KDNP
53
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Megkongatta a vészharangot Zelenszkij: Oroszország egy újabb országot ránthat be a háborúba
Globál

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken arról számolt be, hogy az ukrán hírszerzés információi szerint Oroszország ismét megpróbálja bevonni szövetségesét, Belaruszt a háborúba - írja a Reuters.

Zelenszkij a Telegramon közzétett bejegyzésében az ukrán fegyveres erők főparancsnokának jelentésére hivatkozott. Ebben közölte, hogy a belarusz határ közelében, az Ukrajna irányába vezető területeken útépítés és tüzérségi állások kialakítása zajlik.

Az ukrán államfő szerint mindez arra utal, hogy Oroszország újabb kísérletet tesz Belarusz katonai bevonására a fegyveres konfliktusba.

Belarusz a háború kitörése óta Oroszország kulcsfontosságú szövetségese. 2022 februárjában az orosz csapatok belarusz területről is indítottak támadást Kijev irányába, ez az offenzíva azonban kudarcot vallott.

Azóta rendszeresen felmerül annak a lehetősége, hogy Moszkva ismét felhasználhatja Belaruszt az Ukrajna elleni hadműveletek során.

Megvan a második fordítás: Dombóvárt is Tiszás jelölt fogja képviselni

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility