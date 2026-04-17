Megkongatta a vészharangot Zelenszkij: Oroszország egy újabb országot ránthat be a háborúba

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken arról számolt be, hogy az ukrán hírszerzés információi szerint Oroszország ismét megpróbálja bevonni szövetségesét, Belaruszt a háborúba - írja a Reuters.

Zelenszkij a Telegramon közzétett bejegyzésében az ukrán fegyveres erők főparancsnokának jelentésére hivatkozott. Ebben közölte, hogy a belarusz határ közelében, az Ukrajna irányába vezető területeken útépítés és tüzérségi állások kialakítása zajlik.

Az ukrán államfő szerint mindez arra utal, hogy Oroszország újabb kísérletet tesz Belarusz katonai bevonására a fegyveres konfliktusba.

Belarusz a háború kitörése óta Oroszország kulcsfontosságú szövetségese. 2022 februárjában az orosz csapatok belarusz területről is indítottak támadást Kijev irányába, ez az offenzíva azonban kudarcot vallott.

Azóta rendszeresen felmerül annak a lehetősége, hogy Moszkva ismét felhasználhatja Belaruszt az Ukrajna elleni hadműveletek során.

