LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Megkongatták a vészharangot: tömeges járattörlések jöhetnek a súlyos üzemanyaghiány miatt
Megkongatták a vészharangot: tömeges járattörlések jöhetnek a súlyos üzemanyaghiány miatt

Az európai légitársaságok már május végétől járatok törlésére kényszerülhetnek az egyre súlyosbodó kerozinhiány miatt – figyelmeztetett Willie Walsh, a Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség (IATA) vezetője. A helyzet az iráni háború nyomán kialakult ellátási válságra vezethető vissza, ami tehát a nyári csúcsszezon előtt komoly fennakadásokat okozhat.

Az európai légitársaságok már május vége előtt kénytelenek lehetnek járatokat törölni a folyamatosan súlyosbodó kerozinhiány miatt

A problémát az iráni háború következtében kialakult ellátási válság idézte elő, ami a nyári csúcsszezon kezdete előtt jelentős fennakadásokat okozhat.

A Hormuzi-szoros lezárása elvágta Európa legfontosabb kerozinellátási útvonalát, a kontinens kitettsége ezen a téren különösen nagy. Repülőgép-üzemanyagból ugyanis Európa sokkal jobban függ az importtól, mint bármely más közlekedési célú üzemanyag esetében. Jelenleg az európai kerozinellátás mintegy 75 százaléka a Közel-Keletről érkezik.

Willie Walsh, a Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség (IATA) vezetője hangsúlyozta, hogy az alternatív beszerzési útvonalak felkutatása mellett a hatóságoknak mielőbb kidolgozott és összehangolt vészforgatókönyvekre van szükségük. Ezekre akkor lenne elengedhetetlenül szükség, ha a kerozinelosztásban kvótarendszert kellene bevezetni. A szakember kitért a résidő-mentesség fontosságára is. Ez a szabályozás mentesítené a légitársaságokat a fel- és leszállási résidők kötelező kihasználása alól, így nem veszítenék el azokat a kényszerű járattörlések miatt.

Masszív támadás érte Ukrajnát, elérték az oroszok Szofiivkát - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Egész Európát figyelmeztette a Kreml: ha ez így megy tovább, nagyon nagy baj lesz

Hiába koplalnak sokan, ez a szokás egyáltalán nem segít a túlsúly ellen

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

Ez is érdekelhet
Választás 2026: Magyar Péter hamarosan megérkezik a Parlamentbe
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Halállistát tett közzé Oroszország: pontos koordinátákat közöltek Európa területén - Ezekre az országokra irányították az orosz rakétákat
