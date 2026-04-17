Megkongatták a vészharangot: tömeges járattörlések jöhetnek a súlyos üzemanyaghiány miatt

Az európai légitársaságok már május végétől járatok törlésére kényszerülhetnek az egyre súlyosbodó kerozinhiány miatt – figyelmeztetett Willie Walsh, a Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség (IATA) vezetője. A helyzet az iráni háború nyomán kialakult ellátási válságra vezethető vissza, ami tehát a nyári csúcsszezon előtt komoly fennakadásokat okozhat.

Az európai légitársaságok már május vége előtt kénytelenek lehetnek járatokat törölni a folyamatosan súlyosbodó kerozinhiány miatt

A problémát az iráni háború következtében kialakult ellátási válság idézte elő, ami a nyári csúcsszezon kezdete előtt jelentős fennakadásokat okozhat.

A Hormuzi-szoros lezárása elvágta Európa legfontosabb kerozinellátási útvonalát, a kontinens kitettsége ezen a téren különösen nagy. Repülőgép-üzemanyagból ugyanis Európa sokkal jobban függ az importtól, mint bármely más közlekedési célú üzemanyag esetében. Jelenleg az európai kerozinellátás mintegy 75 százaléka a Közel-Keletről érkezik.

Willie Walsh, a Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség (IATA) vezetője hangsúlyozta, hogy az alternatív beszerzési útvonalak felkutatása mellett a hatóságoknak mielőbb kidolgozott és összehangolt vészforgatókönyvekre van szükségük. Ezekre akkor lenne elengedhetetlenül szükség, ha a kerozinelosztásban kvótarendszert kellene bevezetni. A szakember kitért a résidő-mentesség fontosságára is. Ez a szabályozás mentesítené a légitársaságokat a fel- és leszállási résidők kötelező kihasználása alól, így nem veszítenék el azokat a kényszerű járattörlések miatt.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images