LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 99.04%
TISZA
 
52.14%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.71%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
140
FIDESZ-KDNP
53
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Megvan a második fordítás: Dombóvárt is Tiszás jelölt fogja képviselni
Az NVI adatai szerint a Tisza az átjelentkező és levélszavazatok segítségével Paks után Dombóváron is fordított a Tisza.

A szavazatok 100%-os feldolgozása mellett

a Tisza jelöltje, Dr. Szijjártó Gábor 46,58, míg a fideszes Dr. Csibi Krisztina 45,17%-os eredményt ért el.

Szijjártó összesen 20 086 szavazatot kapott, Csibi 19 433-at.

Dombóvár volt az a körzet, ahol Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese indult egyéniben. 3113 szavazattal 7.22%-on áll.

Az utolsó billegő körzet cikkünk közlésekor Nyírbátor, itt 98.86%-os feldolgozottság mellett 174 szavazattal vezet a Fidesz jelöltje.

