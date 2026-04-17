Nagy bajban van Európa: teljesen elapadtak a fegyverszállítmányok - Putyin röhöghet a markába

A késések elsősorban olyan szerződéseket érintenek, amelyeket korábban már aláírtak és kifizettek.

A legnagyobb aggodalom a balti térségben és Skandináviában tapasztalható, vagyis az Oroszországgal határos államokban. A fegyvereket az amerikai kormány közvetítésével, a Külföldi Katonai Értékesítési (FMS) program keretében vásárolták. Az állami garanciák azonban most nem nyújtanak védelmet a kialakult hiánnyal szemben.

Az amerikai arzenál fokozatosan merült ki. Ehhez először a 2022-től Ukrajnának nyújtott segítség, majd 2023 végétől az Izraelnek adott katonai támogatás vezetett.

A készleteket végül a 2026 elején kezdődött, Irán elleni támadás apasztotta le teljesen.

Különösen súlyos a helyzet a légvédelmi rendszerek terén. Teherán több száz rakétát és drónt indított a Perzsa-öböl menti országok ellen, emiatt az USA tömegesen alkalmazza a PAC-3 Patriot elfogórakétákat. Ezek pontosan azok az eszközök, amelyekre Ukrajnának is égető szüksége lenne az orosz ballisztikus rakéták ellen, Európának pedig az orosz fenyegetés elrettentéséhez.

Az európai fővárosokban egyre nő a feszültség. Egyes tisztviselők már amellett érvelnek, hogy a kontinensnek teljes mértékben át kellene állnia a saját gyártású fegyverekre.

A helyzet különös pikantériája, hogy Washington éveken át nyomást gyakorolt NATO-partnereire az amerikai haditechnika beszerzése érdekében, jelenleg viszont a saját vállalásait sem tudja teljesíteni.

A Fehér Ház eközben Európa passzivitását okolja. Az amerikai érvelés szerint a fegyverekre a Közel-Keleten van szükség, mivel az európai államok nem segítenek a Hormuzi-szoros megnyitásában.

Ukrajna helyzete is egyre nehezebbé válik. Az ukrán légierő a folyamatos és intenzív orosz támadások ellenére is kénytelen takarékoskodni a Patriot-rendszerek rakétáival. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a napokban közölte, hogy országa kritikus Patriot-hiánnyal küzd. Hozzátette: ha a háború tovább húzódik, Kijev a jövőben még kevesebb fegyverrel számolhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images