Olyan súlyos támadás érte Ukrajnát, hogy még Trump is megszólalt – De Kijev nem örülhet túlságosan

A húsvéti tűzszünet lejárta után néhány nappal az orosz haderő súlyos támadást indított Ukrajna ellen: az ukrán haderő jelentése szerint 635 drónt, 19 H-101-es cirkálórakétát, 8 Sz-400-as ballisztikus rakétát, 4 Iszkander-K cirkálórakétát lőttek le a légtérben. A támadásban legalább 100 ember megsérült és 18 ember meghalt.

Ez szörnyű”

– az Ukrinform beszámolója szerint így kommentálta az eseményt Donald Trump amerikai elnök egy sajtótájékoztatón, ahol riporterek arról kérdezték, mit szól a csapáshoz.

Ennél többet nem mondott az amerikai vezető.

A felületes nyilatkozatból is jól látható, hogy Trump elnök figyelmét most teljes egészben az iráni háborúnak / béketeremtésnek szenteli, Ukrajna egyáltalán nincs fókuszban. Régóta írnak róla amerikai lapok: az amerikai elnököt eleve frusztrálta, hogy nem ért el sikereket az ukrajnai háború lezárásában, erre jött még a Közel-Keletet lángba borító és a világgazdaságok sokkoló iráni háború.



Ukrajna számára ez kifejezetten rossz hír: a háború lezárásának esélyei csak egyre távolabb kerülnek.



