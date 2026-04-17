LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Olyan súlyos támadás érte Ukrajnát, hogy még Trump is megszólalt – De Kijev nem örülhet túlságosan
Olyan súlyos támadás érte Ukrajnát, hogy még Trump is megszólalt – De Kijev nem örülhet túlságosan

Oroszország 24 órán belül több mint két tucat rakétát és 600 drónt indított Ukrajna ellen, Donald Trump amerikai elnök „szörnyűnek” nevezte a csapást – írja az Ukrinform.

A húsvéti tűzszünet lejárta után néhány nappal az orosz haderő súlyos támadást indított Ukrajna ellen: az ukrán haderő jelentése szerint 635 drónt, 19 H-101-es cirkálórakétát, 8 Sz-400-as ballisztikus rakétát, 4 Iszkander-K cirkálórakétát lőttek le a légtérben. A támadásban legalább 100 ember megsérült és 18 ember meghalt.

Ez szörnyű”

– az Ukrinform beszámolója szerint így kommentálta az eseményt Donald Trump amerikai elnök egy sajtótájékoztatón, ahol riporterek arról kérdezték, mit szól a csapáshoz.

Ennél többet nem mondott az amerikai vezető.

Masszív támadás érte Ukrajnát, elérték az oroszok Szofiivkát - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Trump: történelmi súlya van annak, ami most történt

Trump bejelentette: Amerika többé nem segíti ezt a NATO-szövetségest

A felületes nyilatkozatból is jól látható, hogy Trump elnök figyelmét most teljes egészben az iráni háborúnak / béketeremtésnek szenteli, Ukrajna egyáltalán nincs fókuszban. Régóta írnak róla amerikai lapok: az amerikai elnököt eleve frusztrálta, hogy nem ért el sikereket az ukrajnai háború lezárásában, erre jött még a Közel-Keletet lángba borító és a világgazdaságok sokkoló iráni háború.

Ukrajna számára ez kifejezetten rossz hír: a háború lezárásának esélyei csak egyre távolabb kerülnek.

Masszív támadás érte Ukrajnát, elérték az oroszok Szofiivkát - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

