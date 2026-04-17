Orosz gép sértette meg a NATO légterét: aktiválták a védelmi erőket Magyarország szomszédjában

Megsértette egy orosz drón Románia légterét – közölte a román védelmi minisztérium pénteken.

A légvédelem dolgozott: román légvédelmi radarok még időben észlelték, hogy

egy orosz drón behatolt a NATO-tagállam légterébe.

Az eszközt egészen addig követték, amíg a határ menti Chilia Veche településtől délkeletre el nem tűnt a radarképernyőkről.

A célpont nem Románia volt, hanem a szomszédos Ukrjana, az orosz UAV valószínűleg célt tévesztett, eltévedt. Románia 650 kilométer hosszú szárazföldi szakaszon határos Ukrajnával.

Mióta Oroszország rendszeresen támadja a Duna menti ukrán kikötőket, többször is előfordult már, hogy drónok sértették meg a román légteret. Néhány elítélő nyilatkozaton kívül ennek nem volt semmilyen más következménye.

Forrás: Reuters

