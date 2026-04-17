LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Orosz halállista Európa ellen: megelőző csapásról beszélnek Moszkvában – Ezeket az országokat támadnák meg először
Portfolio
Röviddel azután, hogy az orosz védelmi minisztérium pontos listát publikált az ukrán fegyveres erőket segítő európai fegyvergyárak helyszínéről, koordinátáiról, Jurij Knutov orosz katonai szakértő, tanácsadó megelőző csapást javasolt az orosz döntéshozóknak.

Knutov véleménye egy MK.ru hasábjain megjelenő interjúban ment ki, ahol az orosz halállista volt a téma.

Szerintem egy megelőző csapás mindenképpen szükséges. Ezt meg kell tennünk, hogy az ellenfeleink kijózanodjanak, akik valamiért úgy döntöttek, hogy bármit meg lehet tenni egy atomhatalommal”

– fejtegeti Knutov.

Knutov konkrétan kifejtette, milyen fegyvereket, milyen célpontok ellen kellene használni a NATO területén belül.

Elindultak a magyar katonák Afrikába - Mesterlövészek is mennek

Masszív támadás érte Ukrajnát, elérték az oroszok Szofiivkát - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Masszív offenzívára készül Oroszország: azt mondják az ukránok, őszre minden megváltozhat

Azt javasolta, hogy az Oroszországhoz közeli célpontokat Iszkander-M rakétákkal, a távolabbi célpontokat, például Spanyolországot nem nukleáris robbanófejjel felszerelt Jarsz rakétákkal kell megtámadni.

Arra is kitért, hogy először Lengyelországot és a balti államokat kell megtámadni, emellett „lehet, hogy más országokat” is lőni kellene majd. Emellett javasolta, hogy Franciaországot is fel kellene venni a lehetséges célpontok közé.

Knutov végül arról beszélt, hogy ha Oroszország nem indít támadást, Ukrajna több százezer drónnal és masszív mennyiségű légvédelmi fegyverrel lesz felszerelve, melyeket orosz katonák ellen tudnak használni.

Orosz véleményvezérek, döntéshozók és másodvonalbeli politikusok rendszeresen fenyegetőznek Európa megtámadásával, egészen a 2022-es invázió kezdete óta. Ugyanezek az emberek arról is rendszeresen beszélnek, hogy soha nem fogja megtámadni Oroszország Európát, az európai döntéshozók paranoiásak.

A kettőség oka az európiai széthúzás, félelemérzet növelése, az európai védelmi képesség gyengítése, az európai döntéshozók altatása, az oroszbarát politikai erők támogatása. Emellett ez az üzenet belföldre is szól: az orosz politikusoknak, véleményvezéreknek erőt kell mutatniuk az orosz lakosság felé.

Masszív támadás érte Ukrajnát, elérték az oroszok Szofiivkát - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

