Rossz hír érkezett a súlycsökkentő csodaszerről: ördögi körbe kerülhetnek, akik ezt használják

Egy friss, szakértői bírálaton még át nem esett tanulmány szerint az Eli Lilly tirzepatid hatóanyagú gyógyszere átlagosan nagyobb testsúlycsökkenést eredményez, mint a Novo Nordisk szemaglutidja. Ugyanakkor ez a kezelés nagyobb izom- és zsírmentes testtömeg-veszteséggel is együtt jár.

A massachusettsi nference nevű adatelemző cég kutatói mintegy 1800 tirzepatidot és 6200 szemaglutidot szedő páciens adatait vizsgálták meg. A Zepbound és Mounjaro márkanéven forgalmazott tirzepatid következetesen nagyobb zsírmentes testtömeg-veszteséget okozott, mint a Wegovy és Ozempic néven ismert szemaglutid. A tirzepatidot szedők három hónap elteltével átlagosan 1,1 százalékkal, tizenkét hónap folyamatos használat után pedig 2 százalékkal több zsírmentes testtömeget veszítettek.

A különbség a jelentős fogyást elérő betegek körében is egyértelműen kirajzolódott.

A testsúlyuk több mint 20 százalékát leadó tirzepatid-használók mintegy 10 százaléka veszített a zsírmentes testtömegéből 5 százaléknál többet. Ezzel szemben a szemaglutidot szedők körében ez az arány 7 százalék alatt maradt.

A kutatók azt is megállapították, hogy a kezelés alatt csökkenő fizikai terhelhetőség mindkét csoportban nagyobb zsírmentes testtömeg-veszteséggel párosult. Ez az összefüggés azonban a tirzepatidot szedők esetében jóval erősebbnek bizonyult.

A magasabb dózis, a hosszabb kezelési idő, valamint a már a terápia megkezdése előtt is fennálló mozgásszervi fájdalmak szintén fokozták a zsírmentes testtömeg csökkenésének kockázatát.

Venky Soundararajan, a kutatás vezetője egyfajta ördögi körről beszélt. Mint rámutatott, aki eleve hajlamosabb az izomvesztésre, és korábban is mozgásszervi panaszokkal küzdött, az kevésbé tolerálja a testmozgást. A mozgáshiány viszont tovább gyorsítja a zsírmentes testtömeg leépülését.

A tanulmány nem adott magyarázatot arra, hogy miért okoz nagyobb izomvesztést a tirzepatid.

Ez a hatóanyag a GLP-1 és a GIP receptorok kettős agonistája, míg a szemaglutid kizárólag a GLP-1 receptoron hat. A Novo Nordisk szóvivője a vállalat klinikai vizsgálataira hivatkozva közölte, hogy a szemaglutidot kapó betegek és a kontrollcsoport között nem volt érdemi különbség az izomtömeg változásában, és a páciensek fizikai teljesítőképessége is megmaradt. Az Eli Lilly nem reagált a megkeresésre.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images