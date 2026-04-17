Rossz hír érkezett a súlycsökkentő csodaszerről: ördögi körbe kerülhetnek, akik ezt használják

A massachusettsi nference nevű adatelemző cég kutatói mintegy 1800 tirzepatidot és 6200 szemaglutidot szedő páciens adatait vizsgálták meg. A Zepbound és Mounjaro márkanéven forgalmazott tirzepatid következetesen nagyobb zsírmentes testtömeg-veszteséget okozott, mint a Wegovy és Ozempic néven ismert szemaglutid. A tirzepatidot szedők három hónap elteltével átlagosan 1,1 százalékkal, tizenkét hónap folyamatos használat után pedig 2 százalékkal több zsírmentes testtömeget veszítettek.
A különbség a jelentős fogyást elérő betegek körében is egyértelműen kirajzolódott.
A testsúlyuk több mint 20 százalékát leadó tirzepatid-használók mintegy 10 százaléka veszített a zsírmentes testtömegéből 5 százaléknál többet. Ezzel szemben a szemaglutidot szedők körében ez az arány 7 százalék alatt maradt.
A kutatók azt is megállapították, hogy a kezelés alatt csökkenő fizikai terhelhetőség mindkét csoportban nagyobb zsírmentes testtömeg-veszteséggel párosult. Ez az összefüggés azonban a tirzepatidot szedők esetében jóval erősebbnek bizonyult.
A magasabb dózis, a hosszabb kezelési idő, valamint a már a terápia megkezdése előtt is fennálló mozgásszervi fájdalmak szintén fokozták a zsírmentes testtömeg csökkenésének kockázatát.
Venky Soundararajan, a kutatás vezetője egyfajta ördögi körről beszélt. Mint rámutatott, aki eleve hajlamosabb az izomvesztésre, és korábban is mozgásszervi panaszokkal küzdött, az kevésbé tolerálja a testmozgást. A mozgáshiány viszont tovább gyorsítja a zsírmentes testtömeg leépülését.
A tanulmány nem adott magyarázatot arra, hogy miért okoz nagyobb izomvesztést a tirzepatid.
Ez a hatóanyag a GLP-1 és a GIP receptorok kettős agonistája, míg a szemaglutid kizárólag a GLP-1 receptoron hat. A Novo Nordisk szóvivője a vállalat klinikai vizsgálataira hivatkozva közölte, hogy a szemaglutidot kapó betegek és a kontrollcsoport között nem volt érdemi különbség az izomtömeg változásában, és a páciensek fizikai teljesítőképessége is megmaradt. Az Eli Lilly nem reagált a megkeresésre.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Halállistát tett közzé Oroszország: pontos koordinátákat közöltek Európa területén - Ezekre az országokra irányították az orosz rakétákat
"Igen, ezt a listát szó szerint kell érteni."
Rossz hír érkezett a súlycsökkentő csodaszerről: ördögi körbe kerülhetnek, akik ezt használják
Egy friss tanulmány szerint.
Döntött Nagy Márton: végleg visszavonul a politikától, a Facebook-oldalát is törölte
Sorra eltűnnek a miniszterek oldalai.
300 milliárd forint sorsáról döntenek ma az OTP-nél
Jön a közgyűlés.
Elképesztő adatok futottak be a magyar lakásokról: van olyan régió, ahol húsz százalékkal emelkedtek az árak
A márciusi lakásárindex szerint kettévált a budapesti és az országos trend.
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Mutatjuk a válaszokat!
Távozik a Netflix társalapítója, csúnyán megütötték a részvényt
Érzékeny időszakban jött a lépés.
Veszélyesen sokat költünk az államadósság finanszírozására
A járványt követő években megint nőni kezdett a GDP-arányos államadósság Magyarországon, ami önmagában még nem lenne probléma, de a magyar állam már a GDP közel... The post Veszélyesen s
Így lenne alacsony nyugdíjad!
A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán
Új remény a devizahiteleseknek? Ezt hozhatja a TISZA-kormány a végrehajtások és banki perek világában
Évek óta várnak megoldásra a devizahitelesek A devizahiteles ügy Magyarország egyik legnagyobb társadalmi és jogi válsága volt, amelynek anyagi következményeit sok család még ma is
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Tényleg újra széles körben elérhető lesz a KATA adózás? Mivel járna ez a változás?
A kisadózó vállalkozások tételes adója (ismert nevén KATA) nagyon népszerű volt az évtized elején, nagyságrendileg 450 ezer vállalkozó választotta ezt az adózási formát. Azonban 2021-ben,
75 milliós bírság a LED-csereprogramban felmerülő adatvédelmi hiányosságokért
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból indított eljárásában (NAIH-19-18/2024) 75 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki egy energetikai vállalkoz
Torzítják a piacot a támogatott hitelek, a költségeket a társadalom viseli
A támogatott hitelek rövid távon segítik a lakosságot és a vállalkozásokat, hosszabb távon viszont komoly mellékhatásokat okozhatnak a gazdaságban. Ha túl sok ilyen konstrukció érhető... Th
Hol szűnt meg a munkanélküliség réme? - BB Tengely
A BB tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak munkaerőpiaci átalakulásai három évtized alatt. A munkanélküliségi ráta a gazdasági stabilitás egyik legérzékenyebb mutatója. Arról árul e
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
Számos jótékony hatása lehet a bevezetésnek.
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük
Gyurcsik Attilával és Bukta Gáborral beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!