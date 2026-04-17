Trump bejelentette: Amerika többé nem segíti ezt a NATO-szövetségest

Olaszország nem segíti az Egyesült Államokat, ezért Washington sem segíti többé Olaszországot – írta ki Truth Social oldalára Donald Trump amerikai elnök.

Trump egész pontosan azt írta:

Olaszország nem volt ott nekünk, ezért mi sem leszünk ott nekik!”

Trump elnök azért haragszik Olaszország miniszterelnökére, Giorgia Melonira, mert a római vezető úgy döntött, hogy nem segíti az Egyesült Államokat a Hormuzi-szoros megnyitásában, majd elfogadhatatlannak nevezte Trump elnök megjegyzését, aki a pápát kritizálta.

Olaszország a NATO egyik legerősebb országa és az EU egyik legnagyobb gazdasága, Meloni miniszterelnök ráadásul korábban kifejezetten szívélyes kapcsolatot ápolt Donald Trump elnökkel.

