LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Trump bejelentette: Amerika többé nem segíti ezt a NATO-szövetségest
Globál

Portfolio
Olaszország nem segíti az Egyesült Államokat, ezért Washington sem segíti többé Olaszországot – írta ki Truth Social oldalára Donald Trump amerikai elnök.

Trump egész pontosan azt írta:

Olaszország nem volt ott nekünk, ezért mi sem leszünk ott nekik!”

Trump elnök azért haragszik Olaszország miniszterelnökére, Giorgia Melonira, mert a római vezető úgy döntött, hogy nem segíti az Egyesült Államokat a Hormuzi-szoros megnyitásában, majd elfogadhatatlannak nevezte Trump elnök megjegyzését, aki a pápát kritizálta.

Olaszország a NATO egyik legerősebb országa és az EU egyik legnagyobb gazdasága, Meloni miniszterelnök ráadásul korábban kifejezetten szívélyes kapcsolatot ápolt Donald Trump elnökkel.

Women's Money & Mindset Day 2026

