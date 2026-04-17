Trump: történelmi súlya van annak, ami most történt

Libanon számára történelmi esemény az, hogy tűzszünetet kötöttek Izraellel a Hezbollah milíciái – írta ki Truth Social oldalára Donald Trump amerikai elnök.

Lehet, hogy ez Libanon számára egy történelmi nap. Jó dolgok történnek!!!”

– írta ki Trump, majd aláírta a posztot.

Izrael és a Hezbollah néhány órája 10 napos tűzszünetet kötöttek, ezzel a február 28-án kirobbant iráni háború összes frontján fegyvernyugvás lépett életbe.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain