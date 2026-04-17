LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Trump: történelmi súlya van annak, ami most történt
Trump: történelmi súlya van annak, ami most történt

Libanon számára történelmi esemény az, hogy tűzszünetet kötöttek Izraellel a Hezbollah milíciái – írta ki Truth Social oldalára Donald Trump amerikai elnök.

Lehet, hogy ez Libanon számára egy történelmi nap. Jó dolgok történnek!!!”

– írta ki Trump, majd aláírta a posztot.

Izrael és a Hezbollah néhány órája 10 napos tűzszünetet kötöttek, ezzel a február 28-án kirobbant iráni háború összes frontján fegyvernyugvás lépett életbe.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
