Váratlan fordulat: sikeresen áthaladt egy olajtanker a Hormuzi-szoroson

A pakisztáni zászló alatt hajózó Shalamar tartályhajó sikeresen áthaladt a Hormuzi-szoroson, miközben az Egyesült Államok tengeri blokádja lassítja a forgalmat a stratégiai fontosságú vízi úton.

Az Aframax típusú tanker csütörtökön hagyta el a szorost. Fedélzetén mintegy 440 ezer hordó abu-dzabi Das Blend nyersolajat szállít, amelyet a hét elején vételezett az Egyesült Arab Emírségekben – derül ki a Kpler és az LSEG hajózási adataiból. A hajó Karacsi kikötőjébe tart, ahol április 19-én várható a rakomány kirakodása.

A Shalamar egyike volt annak a két pakisztáni tankernek, amelyek vasárnap hajóztak be a szorosba nyersolaj és kőolajtermékek felvétele céljából. A pakisztáni kőolajügyi miniszter szerdán megerősítette, hogy a hajó az ADNOC egyik termináljánál vette fel a rakományt.

A héten jelentősen lelassult a forgalom a szorosban az amerikai blokád miatt. Az amerikai haditengerészet csütörtöki közleményében tudatta, hogy

a blokádot kiterjesztették a hadi csempészárunak minősített rakományokra is.

Ennek értelmében hadviselői jogon minden olyan hajót megállíthatnak és átkutathatnak, amelyről feltételezhető, hogy iráni területre tart.

Az Egyesült Államok Központi Parancsnokságának (CENTCOM) az X közösségi platformon közzétett bejegyzése szerint a blokád 72 órás érvényesítése alatt 14 hajó fordult vissza az amerikai erők utasítására.

