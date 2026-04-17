Váratlan fordulat: sikeresen áthaladt egy olajtanker a Hormuzi-szoroson

LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
FONTOS Itt a fordulat a Mol osztalékának ügyében: megvan, mikor jöhet a kifizetés!
A pakisztáni zászló alatt hajózó Shalamar tartályhajó sikeresen áthaladt a Hormuzi-szoroson, miközben az Egyesült Államok tengeri blokádja lassítja a forgalmat a stratégiai fontosságú vízi úton.

Az Aframax típusú tanker csütörtökön hagyta el a szorost. Fedélzetén mintegy 440 ezer hordó abu-dzabi Das Blend nyersolajat szállít, amelyet a hét elején vételezett az Egyesült Arab Emírségekben – derül ki a Kpler és az LSEG hajózási adataiból. A hajó Karacsi kikötőjébe tart, ahol április 19-én várható a rakomány kirakodása.

A Shalamar egyike volt annak a két pakisztáni tankernek, amelyek vasárnap hajóztak be a szorosba nyersolaj és kőolajtermékek felvétele céljából. A pakisztáni kőolajügyi miniszter szerdán megerősítette, hogy a hajó az ADNOC egyik termináljánál vette fel a rakományt.

A héten jelentősen lelassult a forgalom a szorosban az amerikai blokád miatt. Az amerikai haditengerészet csütörtöki közleményében tudatta, hogy

a blokádot kiterjesztették a hadi csempészárunak minősített rakományokra is.

Ennek értelmében hadviselői jogon minden olyan hajót megállíthatnak és átkutathatnak, amelyről feltételezhető, hogy iráni területre tart.

Az Egyesült Államok Központi Parancsnokságának (CENTCOM) az X közösségi platformon közzétett bejegyzése szerint a blokád 72 órás érvényesítése alatt 14 hajó fordult vissza az amerikai erők utasítására.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

