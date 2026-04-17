LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 99%
TISZA
 
52.11%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.71%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
138
FIDESZ-KDNP
55
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Globál

Váratlan fordulat: Trump fenntartja a szigorú blokádot, tucatnyi hajót fordított vissza az amerikai hadsereg

MTI
Irán beleegyezett abba, hogy soha nem zárja le újból a Hormuzi-szorost - írta Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán pénteken.

Az elnök Truth Social oldalán megjelent újabb pénteki bejegyzésében azt írta, hogy a meghatározó hajózási útvonal nem válik ismét "fegyverré a világ ellen".

Trump azt megelőzően bejelentette: annak ellenére, hogy Irán vállalta a Hormuzi-szoros megnyitását,

az amerikai blokád egyelőre hatályban marad az iráni kikötőkből induló hajókra, és mindaddig érvényben marad, amíg nincs végleges megállapodás Iránnal.

Az amerikai haderő Középső Parancsnoksága (CENTCOM) pénteken azt közölte, hogy a kikötőzárlat hétfői bevezetése óta 19 hajót fordítottak vissza és késztettek visszatérésre Iránba. A Közel-Keletért felelős amerikai irányítási törzs közleménye szerint az elmúlt négy napban egyetlen hajó sem próbálta kijátszani a blokádot.

Még több Globál

Alig nyitották meg a Hormuzi-szorost, máris fenyegetőznek az újbóli lezárással

Masszív támadás érte Ukrajnát, elérték az oroszok Szofiivkát - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Meddig bírhatja még pénzzel Ukrajna a háborút?

Donald Trump szerint Irán amerikai segítséggel eltávolította, illetve eltávolítja a tengeri aknákat a Hormuzi-szorosból, ugyanakkor más katonai források szerint nemhogy az aknamentesítés nem történt meg, de általánoságban fogalmuk sincsen a Pentagonban az aknahelyzetről.

Alig nyitották meg a Hormuzi-szorost, máris fenyegetőznek az újbóli lezárással

Megnyílt a Hormuzi-szoros – Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Ez is érdekelhet
Választás 2026: Magyar Péter hamarosan megérkezik a Parlamentbe
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Halállistát tett közzé Oroszország: pontos koordinátákat közöltek Európa területén - Ezekre az országokra irányították az orosz rakétákat
