LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Váratlan lépés az Egyesült Államoktól: elakadtak a fegyverszállítások, várhatnak Oroszország szomszédjai
Globál

Portfolio
Az Egyesült Államok tájékoztatta Litvániát és Észtországot, hogy az iráni konfliktus miatt késhetnek a korábban leszerződött amerikai fegyverszállítások. Ezt a balti országok védelmi minisztériumai pénteken erősítették meg a Reuters hírügynökségnek.

Washington több európai partnerét, köztük balti és skandináv országokat is értesített a várható csúszásokról.

A fegyveres konfliktus miatt ugyanis csökkennek az amerikai készletek, ami hátráltatja a szállításokat.

Az amerikai kormány egyelőre nem kommentálta az ügyet.

Litvánia, Lettország és Észtország egyaránt NATO-tagállamok, és mindhárman Oroszországgal határosak. Idén a GDP-jük mintegy 5 százalékát fordítják védelmi kiadásokra, hogy sürgősen modernizálják a fegyveres erőiket. A litván védelmi minisztérium szóvivője megerősítette: a Pentagon képviselői tájékoztatták őket, hogy az Egyesült Államoktól vásárolt lőszerszállítmányok késhetnek. Litvánia mintegy 640 millió dollár értékben rendelt amerikai hadfelszerelést, többek között Javelin páncéltörő rakétákat.

Itt az új lehetőség: használj AI-t az újságcikkek „megtámadására”!

Masszív támadás érte Ukrajnát, elérték az oroszok Szofiivkát - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Egymást érik a bombariadók: iskolákat és bevásárlóközpontokat ürítenek ki a Balkánon

Az észt védelmi tárca szintén megerősítette, hogy értesítést kaptak a lehetséges csúszásokról. Kristen Michal észt miniszterelnök a pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy már egyeztetnek Washingtonnal az ellátási nehézségek kezeléséről.

Igen, az Egyesült Államok tájékoztatott minket a helyzetről, és megértjük az okokat, illetve a körülményeket

- fogalmazott a kormányfő.

Hozzátette, hogy továbbra is az Egyesült Államok a legnagyobb szövetségesük. Észtország mintegy 160 millió dollár értékű amerikai megrendeléssel rendelkezik, amelyből többek között HIMARS rakétasorozatvető-rendszereket és Javelin rakétákat vásárolnak.

Lettországot ezzel szemben hivatalosan nem értesítették a szállítások késéséről. Evika Siliņa lett miniszterelnök ugyanazon a sajtótájékoztatón közölte, hogy egyelőre minden megállapodás az eredeti ütemterv szerint halad.

Kapcsolódó cikkünk

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Women's Money & Mindset Day 2026

Hitelezés 2026

Vállalati Energiamenedzsment 2026

Portfolio Investment Day 2026

Választás 2026: Magyar Péter hamarosan megérkezik a Parlamentbe
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Halállistát tett közzé Oroszország: pontos koordinátákat közöltek Európa területén - Ezekre az országokra irányították az orosz rakétákat
