Váratlan lépés az Egyesült Államoktól: elakadtak a fegyverszállítások, várhatnak Oroszország szomszédjai

Az Egyesült Államok tájékoztatta Litvániát és Észtországot, hogy az iráni konfliktus miatt késhetnek a korábban leszerződött amerikai fegyverszállítások. Ezt a balti országok védelmi minisztériumai pénteken erősítették meg a Reuters hírügynökségnek.

Washington több európai partnerét, köztük balti és skandináv országokat is értesített a várható csúszásokról.

A fegyveres konfliktus miatt ugyanis csökkennek az amerikai készletek, ami hátráltatja a szállításokat.

Az amerikai kormány egyelőre nem kommentálta az ügyet.

Litvánia, Lettország és Észtország egyaránt NATO-tagállamok, és mindhárman Oroszországgal határosak. Idén a GDP-jük mintegy 5 százalékát fordítják védelmi kiadásokra, hogy sürgősen modernizálják a fegyveres erőiket. A litván védelmi minisztérium szóvivője megerősítette: a Pentagon képviselői tájékoztatták őket, hogy az Egyesült Államoktól vásárolt lőszerszállítmányok késhetnek. Litvánia mintegy 640 millió dollár értékben rendelt amerikai hadfelszerelést, többek között Javelin páncéltörő rakétákat.

Az észt védelmi tárca szintén megerősítette, hogy értesítést kaptak a lehetséges csúszásokról. Kristen Michal észt miniszterelnök a pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy már egyeztetnek Washingtonnal az ellátási nehézségek kezeléséről.

Igen, az Egyesült Államok tájékoztatott minket a helyzetről, és megértjük az okokat, illetve a körülményeket

- fogalmazott a kormányfő.

Hozzátette, hogy továbbra is az Egyesült Államok a legnagyobb szövetségesük. Észtország mintegy 160 millió dollár értékű amerikai megrendeléssel rendelkezik, amelyből többek között HIMARS rakétasorozatvető-rendszereket és Javelin rakétákat vásárolnak.

Lettországot ezzel szemben hivatalosan nem értesítették a szállítások késéséről. Evika Siliņa lett miniszterelnök ugyanazon a sajtótájékoztatón közölte, hogy egyelőre minden megállapodás az eredeti ütemterv szerint halad.

