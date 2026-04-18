LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Áll a bál Magyarország szomszédjában: súlyos gyanúba keveredett a hazánkban is aktív fegyvergyártó
Globál

Portfolio
Románia mintegy 3 milliárd eurós gyalogsági harcjármű-beszerzési programja a jelek szerint előre eldöntött eredményre fut ki. A védelmi tárca gyakorlatilag megerősítette, hogy a szerződést a német Rheinmetall kapja. Mindez annak ellenére történik, hogy a cég több mint 30 százalékos áremelést javasolt. A döntés körül egyre több kérdés merül fel a verseny tisztaságával, valamint Románia ipari érdekeinek érvényesülésével kapcsolatban - számolt be a Defence Industry Europe.

Több forrás szerint Radu Miruță védelmi miniszter egy újságírói kérdésre válaszolva kijelentette, hogy a gyalogsági harcjármű-program teljesen biztosan a Rheinmetallé lesz. A válaszát megismételte azután is, hogy megkérdezték: mi történne a most folyó tárgyalások kudarca esetén.

A Rheinmetall ugyanis 30 százalékos áremelést szeretne végrehajtani, ezt a román védelmi miniszter korábban még bírálta.

A 3 milliárd eurós program keretében Románia 298 új, NATO-szabványnak megfelelő gyalogsági harcjárművet szerezne be. Ezekkel a szovjet korszakból származó elavult eszközöket váltanák ki.

A projektnek (hivatalosan) nemcsak katonai képességfejlesztést kellene jelentenie, hanem jelentős ipari és gazdasági vállalkozási beruházásokat is kellene tartalmaznia. A tervek szerint helyi gyártást, technológiaátadást és hosszú távú ipari integrációt kellene eredményeznie. Ebben a kontextusban különösen aggályosnak tűnhet hogy

Még több Globál

a Rheinmetall Lynx platformjának gyártása elsősorban a vállalat magyarországi üzemében összpontosulna.

Ez a tény ugyanis érdemben korlátozza a romániai ipari értékteremtés lehetőségét.

A beszerzési eljárás átláthatóságát tovább gyengíti, hogy az információkérési dokumentációt (RFI) kizárólag a Rheinmetallnak küldték meg. Más potenciális versenytársakat egyáltalán nem vontak be a folyamatba. Források szerint ilyen feltételek mellett a Rheinmetall a tárgyalásokon nem kínált érdemi árengedményt, sőt, ehelyett inkább a beszerzendő harcjárművek számának csökkentését javasolta.

Hasonló aggályok merültek fel más, a SAFE-keretrendszerben zajló beszerzéseknél is. Ilyen például a NATO-szabványú kézifegyverek beszerzési programja. Ipari források szerint a projekttel több minősített gyártót is kapcsolatba hoztak, köztük az FN Herstalt, a CZ Groupot, a Berettát, a Heckler & Kochot, valamint a SIG Sauert.

Végül azonban a részletes műszaki specifikációkat és az ajánlatkérést mindössze egyetlen cégnek küldték meg. Ez nemcsak a tisztességes verseny szempontjából problémás, hanem komoly jogi kockázatokat is hordoz.

A SAFE végrehajtási rendelete ugyanis előírja, hogy minden azonosított és alkalmas beszállítónak meg kell küldeni az információkérést. Ezt követően pedig egy átlátható szempontrendszer alapján összehasonlító értékelést kell végezni.

A SAFE-keretrendszert eredetileg a védelmi beszerzések felgyorsítására hozták létre Romániában. A rendszer ugyan egyszerűsített eljárásokat tesz lehetővé, de a verseny fenntartására vonatkozó garanciákat is tartalmaznia kellene.

A legutóbbi fejlemények és a tervezett módosítások azonban éppen ezeket a garanciákat veszélyeztetik. Különösen aggasztó a preferált beszállítók korai kijelölése, az utólagos áremelések csökkentett darabszámmal történő kompenzálása, valamint a hazai ipari részvételre vonatkozó elvárások felpuhítása.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Rheinmetall AG

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
A leköszönő Orbán-kormány elfogadta az ukrán hitelt – de mit jelent ez a gyakorlatban?
Választás 2026: már 141 mandátumon áll a Tisza, hamarosan megvan a végeredmény
Elindultak a magyar katonák Afrikába - Mesterlövészek is mennek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility