Csapás érte Oroszország egyik olajterminálját: lángok csaptak fel a területen

Tűz ütött ki a dél-oroszországi Krasznodari határterület egyik olajtermináljánál. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.

A régió operatív törzse szombaton hajnalban a Telegramon közölte, hogy a Krasznodartól északkeletre fekvő Tyihoreck olajtermináljánál 224 tűzoltó és 56 jármű küzd a lángokkal. A mentési munkálatokban

az orosz rendkívüli helyzetek minisztériumának egységei is részt vesznek.

Áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés. A tűz pontos okát még nem hozták nyilvánosságra.

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka a héten kijelentette, hogy az ukrán csapatok folyamatos csapásokkal igyekeznek gyengíteni Oroszország katonai potenciálját. Ennek érdekében katonai, hadiipari és egyéb infrastrukturális létesítményeket vesznek célba. Elmondása szerint márciusban 76 ilyen célpontot találtak el, amelyek között 15 kőolaj-finomító is szerepelt.

Forrás: Reuters

