LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Döntés született a szankciókról: megmenekült az olajszállítás, biztonságba kerülhet a régió ellátása
MTI
Június 16-áig engedélyezte az olajszállítást Szerbiának az amerikai kormány a Janaf horvát vállalat által üzemeltett Adria-vezetéken - közölte a horvát társaság szombaton.

Az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyoneszközöket Ellenőrző Hivatalának új licence lehetővé teszi, hogy a Janaf folytassa a nyersolajszállítást a Szerbiai Kőolajipari Vállalatnak (NIS). A horvát cég hangsúlyozta, hogy a jövőben is a nemzetközi szabályokkal összhangban működik, és stratégiai szerepet tölt be az Európai Unió energiaellátásában, hozzájárulva Horvátország és a régió energiabiztonságához.

A korábban kiadott licensz április 17-én járt volna le.

Szerbia nyersolajimportjának jelentős része tengeri úton érkezik a horvátországi Krk szigetre, majd a Janaf vezetékrendszerén keresztül jut el a szerbiai pancsovai finomítóba.

A pancsovai finomítót a NIS - amely az orosz energiaszektort érintő amerikai szankciók hatálya alatt áll - üzemelteti, és Szerbia legnagyobb üzemanyag-ellátója. Az amerikai hatóságok korábban határidőt szabtak a cég számára az orosz tulajdonrészek értékesítésére. A Gazprom és a Gazpromnyefty együttesen több mint 50 százalékos részesedéssel rendelkezik a vállalatban.

A Mol januárban kötelező érvényű megállapodást írt alá az orosz részesedés megvásárlásáról. Az ügyletben az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata, az ADNOC kisebbségi befektetőként jelenhet meg.

A szerb állam mintegy 30 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a NIS-ben, a fennmaradó rész kisebb részvényesek és a munkavállalók kezében van.

