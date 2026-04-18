Friss elemzés: teljes átverésre építenek Oroszország rettegett fegyverei - Kiderült, mennyi igaz az eredeti orosz állításokból

A 2022 februárja óta bevetett rakéták mennyisége már elegendő mintát ad ahhoz, hogy megbízható következtetéseket lehessen levonni a fegyverek tényleges pontosságáról és hatótávolságáról.
A vizsgált időszakban több mint 1200 H–101, mintegy 800 Kalibr és több mint 1200 Iszkander rakétát indítottak. Az ukrán portál szerint az eredmények egyértelműen cáfolják az orosz fegyverexportban és a kiállításokon évtizedekig sulykolt képet a "világszínvonalú, nagy pontosságú" csapásmérő eszközökről.
További érdekesség, amire fel is hívják a figyelmet,
az a pontosság folyamatos romlása az idő előrehaladtával.
Az általuk ismertetett adatok szerint a H–101 cirkálórakéta hivatalos szórása 10–20 méter. A valóságban viszont az eltérés rendszeresen meghaladja az 50 métert, esetenként pedig a 100 métert is. A Kalibr esetében a deklarált 10 méteres szórás helyett szintén 50 méter feletti érték tapasztalható. Az Iszkander–M ballisztikus rakéták sokáig megőrizték az 5 méteres pontosságukat, de 2023-tól ez az érték is drasztikusan romlott. Még felderítő drónokkal történő rávezetés mellett is előfordul 50 métert meghaladó eltérés.
Ezt a pontosságvesztést az orosz fél részben kazettás robbanófejek alkalmazásával próbálja kompenzálni.
Az elemzés szerint a romló pontosság fő oka a felgyorsított, háborús tempójú gyártás. Ide tartozik a csempészett, kettős rendeltetésű elektronikai alkatrészek alkalmazása, valamint a minőség-ellenőrzési folyamatok leépítése vagy teljes elhagyása. Ez a megközelítés ugyan növeli a napi gyártási darabszámot, de egyértelműen a megbízhatóság és a műszaki jellemzők rovására megy.
Legalább ennyire feltűnő a hatótávolsággal kapcsolatos ellentmondás. A H–101 hivatalos hatótávolsága 2500–2800 kilométer, bár egyes források szerint akár az 5500 kilométert is elérheti. Ennek ellenére az indítások döntő többsége a Kaszpi-tenger térségéből (amely mintegy 1300 kilométerre van Ukrajna közepétől), illetve a szaratovi (900 kilométer) vagy a volgográdi régióból (800 kilométer) történik.
Ez azt jelenti, hogy a valós bevetési távolság szinte soha nem haladta meg az 1500 kilométert.
Hasonló a helyzet a Kalibr cirkálórakétákkal is. A megadott 2000–2600 kilométeres hatótáv ellenére az indítások zöme a Fekete-tengerről történik. Oroszország nem használja sem a Kaszpi-flottillát, sem a balti-tengeri hadihajóit, holott a deklarált paraméterek alapján a rakéták mindkét irányból könnyedén elérnék az ukrajnai célpontokat.
Az elemzés végkövetkeztetése szerint a pontossági problémák egyre súlyosbodnak és halmozódnak, a hatótávolságra vonatkozó adatok pedig kezdettől fogva manipuláltak voltak. Egyetlen igazolható eset sem támasztja alá, hogy a H–101 vagy a Kalibr rakéták valaha is elérték volna a deklarált maximális hatótávolságukat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
