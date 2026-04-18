LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 99.41%
TISZA
 
52.49%
FIDESZ-KDNP
 
39.22%
Mi Hazánk
 
5.69%
DK
 
1.12%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
140
FIDESZ-KDNP
53
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Hatalmas üzletet kötne Ukrajna: nagy mennyiségű robotfegyvert szereznének be
Hatalmas üzletet kötne Ukrajna: nagy mennyiségű robotfegyvert szereznének be

Ukrajna 25 ezer földi robotizált rendszer beszerzését tervezi 2026 első felében, ami kétszerese a tavaly egész évre leszerződött mennyiségnek. A terveket Mihajlo Fedorov védelmi miniszter jelentette be a gyártókkal tartott egyeztetés után - tudósított az Ukrinform.

Mihajlo Fedorov a Facebookon számolt be arról, hogy a megnövekedett harctéri igényekhez igazodva 25 ezer földi robotrendszerre kötnek szerződést 2026 első hat hónapjában. Ezeket az eszközöket fokozatosan szállítják le a csapatoknak. A Védelmi Beszerzési Ügynökség eddig

19 szerződést írt alá a gyártókkal, összesen 11 milliárd hrivnya (~76,7 milliárd forint) értékben.

A miniszter több intézkedést is ismertetett a beszerzések felgyorsítása érdekében. Az év elején bevezetett adójogszabály-módosítások miatt egyes robotrendszerek áfakötelessé váltak. Ez árkorrekciókat tett szükségessé, és lelassította a szerződéskötéseket. Ezt a problémát mostanra sikerült feloldani, így az árváltozások már nem akadályozzák a folyamatot. Emellett összehangolták a finanszírozást, az éves beszerzési volument pedig jelentősen megemelték.

A minisztérium utasítására a Védelmi Beszerzési Ügynökség felgyorsította a szerződéskötéseket.

Ezzel párhuzamosan a tárcán belül egy külön kompetenciaközpont jön létre a földi robotrendszerek számára. Ez a központ a hadsereggel és a vezérkarral együttműködve koordinálja az eszközök rendszerbe állítását.

Fedorov kiemelte, hogy a földi robotrendszerek már most is kulcsszerepet töltenek be a frontvonalbeli logisztikában és a kimenekítési feladatokban. Az ukrán erők csak márciusban több mint 9 ezer ilyen küldetést hajtottak végre a robotrendszerek segítségével. A végső cél az, hogy a frontvonal logisztikai feladatait teljes egészében ezek az autonóm eszközök lássák el.

Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

