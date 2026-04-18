LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 99.09%
TISZA
 
52.21%
FIDESZ-KDNP
 
39.47%
Mi Hazánk
 
5.71%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
140
FIDESZ-KDNP
53
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Kemény reakció Irántól: újra a Hormuzi-szoros lezárásáról beszélnek
Globál

MTI
Irán ismét lezárhatja a Hormuzi-szorost, ha folytatódik az iráni kikötők amerikai blokádja - figyelmeztetett szombaton Mohammed Bákir Kalibaf, az iráni parlament elnöke.

A házelnök az X-en közzétett posztjában hozzátette, hogy jelenleg csak kijelölt útvonalon, az iráni hatóságok engedélyével lehet áthaladni a szoroson.

Arról, hogy a szoros nyitva van-e vagy zárva, valamint a rá vonatkozó szabályokról a helyszínen döntenek, nem a közösségi médiában

- tette hozzá.

Hatalmas bejelentést tett Irán: mindenki számára megnyílik a Hormuzi-szoros

Eszmáil Bagaei iráni külügyi szóvivő szintén bírálta az amerikai blokádot, amely szerinte a Teherán és Washington közötti tűzszünet megsértését jelenti.

Újra bekeményítene Donald Trump, ha eddig nem sikerül megállapodni Iránnal

Lángokban áll Oroszország egyik olajterminálja, az ukránok szerint Putyin ismét bevonhatja szövetségesét a harcokba - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Csapás érte Oroszország egyik olajterminálját: lángok csaptak fel a területen

Donald Trump amerikai elnök nem sokkal korábban a Truth Social közösségi médiában tett bejegyzésében tudatta, hogy egyelőre nem oldja fel az iráni kikötők elleni blokádot. Trump az újságíróknak nyilatkozva "nagyon jó hírekről" számolt be az Iránnal való tárgyalások kapcsán, azonban az elnök jelezte: ha csütörtökig nem születik hosszú távú megállapodás, újra blokád alá vonnák az iráni kikötőket.

Ez is érdekelhet
Választás 2026: hamarosan megvan a végeredmény, még mindig fordulhatnak át kerületek
Uniós eljárások garmadáját hagyja az Orbán-kormány Magyar Péter vezetésére, súlyos bírságok születhetnek
Halállistát tett közzé Oroszország: pontos koordinátákat közöltek Európa területén - Ezekre az országokra irányították az orosz rakétákat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility