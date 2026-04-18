Kemény reakció Irántól: újra a Hormuzi-szoros lezárásáról beszélnek

Irán ismét lezárhatja a Hormuzi-szorost, ha folytatódik az iráni kikötők amerikai blokádja - figyelmeztetett szombaton Mohammed Bákir Kalibaf, az iráni parlament elnöke.

A házelnök az X-en közzétett posztjában hozzátette, hogy jelenleg csak kijelölt útvonalon, az iráni hatóságok engedélyével lehet áthaladni a szoroson.

Arról, hogy a szoros nyitva van-e vagy zárva, valamint a rá vonatkozó szabályokról a helyszínen döntenek, nem a közösségi médiában

- tette hozzá.

Eszmáil Bagaei iráni külügyi szóvivő szintén bírálta az amerikai blokádot, amely szerinte a Teherán és Washington közötti tűzszünet megsértését jelenti.

Donald Trump amerikai elnök nem sokkal korábban a Truth Social közösségi médiában tett bejegyzésében tudatta, hogy egyelőre nem oldja fel az iráni kikötők elleni blokádot. Trump az újságíróknak nyilatkozva "nagyon jó hírekről" számolt be az Iránnal való tárgyalások kapcsán, azonban az elnök jelezte: ha csütörtökig nem születik hosszú távú megállapodás, újra blokád alá vonnák az iráni kikötőket.

