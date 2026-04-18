LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 99.99%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.6%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.11%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Kész, vége: nem folynak tovább a béketárgyalások, Teherán nem enged az Egyesült Államok követeléseinek
MTI
Irán nem áll készen arra, hogy újabb személyes találkozót tartson amerikai tisztségviselőkkel, mert Washington kulcsfontosságú kérdésekben nem hajlandó engedni "maximalista" követeléseiből - jelentette ki szombaton Szaíd Hatibzadeh iráni külügyminiszter-helyettes egy diplomáciai fórumon a törökországi Antalyában.

Az AP amerikai hírügynökségnek adott interjúban a miniszterhelyettes hozzátette, hogy Irán nem adja át dúsítotturán-készletét az Egyesült Államoknak.

Ez egy eleve kudarcra ítélt ötlet, és bár nyitottak vagyunk minden probléma megvitatására, az eleve esélytelen felvetéseket nem fogadjuk el

- szögezte le.

Donald Trump amerikai elnök pénteken azt mondta: az Egyesült Államok "fogja és kihozza Iránból az összes nukleáris szemetet", utalva arra a 440 kilogramm dúsított uránra, amely feltehetően a tavalyi amerikai légicsapásokban megrongált iráni nukleáris létesítmények romjai alatt van.

Alekszej Lihacsov, az orosz nukleáris energetikai állami vállalat, a Roszatom vezetője szombaton közölte: figyelemmel kísérik az amerikai-iráni tárgyalásokat, és készek segíteni a dúsított urán elszállításában.

Hatibzadeh elmondta: sok üzenetet váltott az iráni és az amerikai fél, ennek ellenére az Egyesült Államok ragaszkodik túlzó követeléseihez. Emiatt Teherán nem akar újabb személyes tanácskozást tartani mindaddig, amíg nem véglegesítenek egy "keretegyezményt" - közölte.

