Kifakadt a török külügyminiszter az USA elképzelései miatt

Romboló hatással lehet a kontinensre az Egyesült Államok esetleges kivonulása az európai biztonsági rendszerből, különösen akkor, ha azt nem összehangoltan hajtják végre - jelentette ki a török külügyminiszter egy antalyai diplomáciai fórumon szombaton.

"Arról tárgyalunk, hogy miként lehet mérsékelni annak hatását, ha az Egyesült Államok esetleg kivonul az európai biztonsági rendszerből.

Nem teljes kivonulást feltételezünk, hanem csak részlegest, de egy ilyen lépés is rendkívül romboló hatással lehet

Európára, ha nem összehangolt módon történik" - mondta Hakan Fidan.

A politikus részleteket nem közölt a megbeszélésekről, de hangsúlyozta, hogy azok folynak a lehetséges forgatókönyvekről.

Az amerikai szerepvállalás csökkenésének kérdése annak hatására került napirendre, hogy Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte: országa kilép a NATO-ból, miután több európai tagállam nem hajlandó hajókat küldeni a Hormuzi-szoros biztosítására.

Fidan bírálta az Európai Unió NATO-tagállamait is, és úgy fogalmazott: mintha egy "különálló klubot" alkotnának a szövetségen belül, és időnként a NATO álláspontjától eltérő döntéseket hoznak.

A török külügyminiszter szerint a szövetségeseknek a júliusi ankarai NATO-csúcstalálkozót arra kell felhasználniuk, hogy új alapokra helyezzék kapcsolataikat Washingtonnal, miközben felkészülnek az amerikai szerepvállalás esetleges csökkenésére.

Mark Rutte NATO-főtitkár viszont a Die Welt című német lap vasárnapi számának adott interjújában, amelyből részletek jelentek meg már szombaton, úgy fogalmazott:

nem látja annak jelét, hogy az Egyesült Államok kilépne a szövetségből.

Hangsúlyozta, hogy az amerikai nukleáris védőernyő továbbra is az európai biztonság alapját képezi, és várakozásai szerint ez így is marad.

Rutte hozzátette: érti Trump elégedetlenségét a szövetségesek hozzájárulásával kapcsolatban, és hangsúlyozta, hogy Európának meg kell erősítenie védelmi iparát az elrettentés és a védelem fenntartása érdekében.

