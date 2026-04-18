"Arról tárgyalunk, hogy miként lehet mérsékelni annak hatását, ha az Egyesült Államok esetleg kivonul az európai biztonsági rendszerből.
Nem teljes kivonulást feltételezünk, hanem csak részlegest, de egy ilyen lépés is rendkívül romboló hatással lehet
Európára, ha nem összehangolt módon történik" - mondta Hakan Fidan.
A politikus részleteket nem közölt a megbeszélésekről, de hangsúlyozta, hogy azok folynak a lehetséges forgatókönyvekről.
Az amerikai szerepvállalás csökkenésének kérdése annak hatására került napirendre, hogy Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte: országa kilép a NATO-ból, miután több európai tagállam nem hajlandó hajókat küldeni a Hormuzi-szoros biztosítására.
Fidan bírálta az Európai Unió NATO-tagállamait is, és úgy fogalmazott: mintha egy "különálló klubot" alkotnának a szövetségen belül, és időnként a NATO álláspontjától eltérő döntéseket hoznak.
A török külügyminiszter szerint a szövetségeseknek a júliusi ankarai NATO-csúcstalálkozót arra kell felhasználniuk, hogy új alapokra helyezzék kapcsolataikat Washingtonnal, miközben felkészülnek az amerikai szerepvállalás esetleges csökkenésére.
Mark Rutte NATO-főtitkár viszont a Die Welt című német lap vasárnapi számának adott interjújában, amelyből részletek jelentek meg már szombaton, úgy fogalmazott:
nem látja annak jelét, hogy az Egyesült Államok kilépne a szövetségből.
Hangsúlyozta, hogy az amerikai nukleáris védőernyő továbbra is az európai biztonság alapját képezi, és várakozásai szerint ez így is marad.
Rutte hozzátette: érti Trump elégedetlenségét a szövetségesek hozzájárulásával kapcsolatban, és hangsúlyozta, hogy Európának meg kell erősítenie védelmi iparát az elrettentés és a védelem fenntartása érdekében.
Címlapkép forrása: Turkish Foreign Ministry/Anadolu via Getty Images
Kifakadt a török külügyminiszter az USA elképzelései miatt
Romboló hatással lehetnek a kontinensre.
Olyan uniós lövészárkokat hagyott hátra Orbán Viktor, amelyeknek évekig fizethetjük az árát
Magyar Péter új kormánya egy terhelt, konfliktusos viszonyt örököl meg.
Magyarország időjárása: hidegfront érkezik
Vasárnap 20-24 fok lesz.
Magyarország elveszithet 1,9 millió munkaképes embert 2100-ra
A teljes magyar népesség 22 százalékkal, az EU-é közel 12 százalékkal zsugorodhat
Már a német pénzügyminiszter is kongatja a vészharangot a kerozinhiány miatt
Felgyorsítaná a fosszilis tüzelőanyagokról a megújuló energiára való átállást.
Hat hétre elég kerozin maradt Európában, tömegével törlik a járatokat a légitársaságok
Nehéz nyaruk lesz az utazóknak, úgy tűnik.
Valóságos AI-fordulat érik a bankolásban - Aki nem lép időben, hatalmasat bukhat
Az agentic AI terjedése új szintre lépett.
Baleset az M1-es autópályán, több kilométeres a torlódás
Műszaki hibás autó és aszfaltozás is nehezíti a közlekedést arrafelé.
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Változnak a nyugdíjak, de lesz esély érdemi rendszerszintű változásra?
A nyugdíjkérdés a feszített magyar költségvetés és az egyre indokoltabb korhatáremelés árnyékában az egyik legérzékenyebb politikai téma. Mit hozhat érdemben a Tisza-kormány programja a j
Választás után: mi lesz a magyar alapkamattal?
A választás utáni forinterősödés első ránézésre megnyithatná a teret a kamatcsökkentés előtt, a jegybank mozgásterét azonban továbbra is erősen szűkítik az energiaárak és a külső ko
Veszélyesen sokat költünk az államadósság finanszírozására
A járványt követő években megint nőni kezdett a GDP-arányos államadósság Magyarországon, ami önmagában még nem lenne probléma, de a magyar állam már a GDP közel... The post Veszélyesen s
Így lenne alacsony nyugdíjad!
A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Új remény a devizahiteleseknek? Ezt hozhatja a TISZA-kormány a végrehajtások és banki perek világában
Évek óta várnak megoldásra a devizahitelesek A devizahiteles ügy Magyarország egyik legnagyobb társadalmi és jogi válsága volt, amelynek anyagi következményeit sok család még ma is
75 milliós bírság a LED-csereprogramban felmerülő adatvédelmi hiányosságokért
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból indított eljárásában (NAIH-19-18/2024) 75 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki egy energetikai vállalkoz
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?
Mi kell a növekedéshez és a magyar euróhoz?
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
Számos jótékony hatása lehet a bevezetésnek.
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!