LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Lecsapott az ukrán hírszerzés: állítólag lángokban Oroszország flottája
Globál

Portfolio
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) április 18-án kiadott közleménye szerint összetett hadműveletet hajtott végre az orosz megszállás alatt álló Krím-félszigeten. Az ukrán közlemény szerint a támadás során három orosz hadihajót, radarrendszereket és fontos logisztikai célpontokat találtak el. Az akció hatása már az orosz haditengerészet balti-tengeri bázisain is érezhető - jelentette az United24.

A közlemény szerint az igencsak sikeres csapást az SZBU elit "Alfa" különleges műveleti központjának operátorai irányították. A támadás során az ukrán erők

eltalálták a Jamal és az Azov Ropucsa-osztályú partraszálló hajókat, valamint egy harmadik, egyelőre azonosítatlan orosz hadihajót.

Az SZBU közleménye szerint az ismeretlen hajó valószínűleg egy Gracsonok-osztályú járőrnaszádot is sikerült megrongálni.

Az ukránok szerint a hajókon túl az SZBU drónjai súlyos károkat okoztak a Fekete-tengeri Flotta parti infrastruktúrájában is. Eltalálták a Delfin híradórendszer antennaegységét, egy MR-10M1 Misz-M1 típusú radarállomást, valamint egy üzemanyagraktár tartályait.

Még több Globál

Az ukrán hírszerzés egyelőre nem adott ki semmilyen felvételt, amellyel alátámasztotta volna állításait, így ezeket a jegyzett találatokat érdemes fenntartásokkal kezelni.

Az ukrán lap kiemeli, hogy a krími dróncsapások hatása messze túlmutat a Fekete-tengeren. OSINT-elemzések ugyanis arra mutattak rá, hogy a Szentpétervár melletti kronstadti haditengerészeti bázison állomásozó orosz tengeralattjárókon már rögtönzött drónelhárító védelmet szerelnek fel.

A felvételek tanúsága szerint a Mozsajszk és a Dmitrov tengeralattjárók tornyára fémből készült rácsozatot hegesztettek a periszkópok és az antennák védelmére. Emellett 12,7 milliméteres nehézgéppuskákat és keresőfényszórókat is elhelyeztek rajtuk, a kikötőben pedig úszó akadályokat telepítettek a tengeri drónok ellen.

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility