Lecsapott az ukrán hírszerzés: állítólag lángokban Oroszország flottája

A közlemény szerint az igencsak sikeres csapást az SZBU elit "Alfa" különleges műveleti központjának operátorai irányították. A támadás során az ukrán erők

eltalálták a Jamal és az Azov Ropucsa-osztályú partraszálló hajókat, valamint egy harmadik, egyelőre azonosítatlan orosz hadihajót.

Az SZBU közleménye szerint az ismeretlen hajó valószínűleg egy Gracsonok-osztályú járőrnaszádot is sikerült megrongálni.

Az ukránok szerint a hajókon túl az SZBU drónjai súlyos károkat okoztak a Fekete-tengeri Flotta parti infrastruktúrájában is. Eltalálták a Delfin híradórendszer antennaegységét, egy MR-10M1 Misz-M1 típusú radarállomást, valamint egy üzemanyagraktár tartályait.

Az ukrán hírszerzés egyelőre nem adott ki semmilyen felvételt, amellyel alátámasztotta volna állításait, így ezeket a jegyzett találatokat érdemes fenntartásokkal kezelni.

Az ukrán lap kiemeli, hogy a krími dróncsapások hatása messze túlmutat a Fekete-tengeren. OSINT-elemzések ugyanis arra mutattak rá, hogy a Szentpétervár melletti kronstadti haditengerészeti bázison állomásozó orosz tengeralattjárókon már rögtönzött drónelhárító védelmet szerelnek fel.

A felvételek tanúsága szerint a Mozsajszk és a Dmitrov tengeralattjárók tornyára fémből készült rácsozatot hegesztettek a periszkópok és az antennák védelmére. Emellett 12,7 milliméteres nehézgéppuskákat és keresőfényszórókat is elhelyeztek rajtuk, a kikötőben pedig úszó akadályokat telepítettek a tengeri drónok ellen.

