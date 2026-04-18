LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Lekoppinthatja Ukrajna Oroszország rettegett Kinzsal rakétáját - Ez lehet az orosz légvédelem rémálma
Globál

Lekoppinthatja Ukrajna Oroszország rettegett Kinzsal rakétáját - Ez lehet az orosz légvédelem rémálma

Portfolio
Ukrajna egy saját, levegőből indítható rakétán dolgozik, amely a nehezen elfogható orosz Kindzsal mintájára készül. Ha a fejlesztés sikerrel jár, az új fegyver jelentősen kibővítheti azt a területet, amelyen belül az ukrán erők képesek csapást mérni az orosz stratégiai célpontokra - számolt be az EuroMaidanPress.

Az egyik leghíresebb ukrán dróngyártó vállalat, a Fire Point már hónapok óta fejleszti az FP-9 jelzésű fegyvert, Denisz Stilerman főmérnök azonban csak nemrég árulta el, hogy

a földi indítású ballisztikus rakétából idővel levegőből indítható változat is készülhet.

Így az FP-9 az orosz Kindzsallal kerülhet azonos kategóriába.

Az ígéretek szerint az FP-9 hatótávolsága eléri majd a 850 kilométert, és 800 kilogrammos robbanófejjel szerelhető fel. Ez a rakéta a szintén a Fire Point által fejlesztett FP-7 nagyobb változata, amelynek tesztelése már zajlik. Az FP-9 próbáira idén nyáron kerülhet sor.

A levegőből indítható rakéták előnye, hogy a nagy magasságból történő indítás akár több száz kilométerrel is megnövelheti a hatótávolságukat, sebességük, esetleges manőverezőképességük pedig rendkívül megnehezítheti az elfogásukat.

A "vetélytárs", a módosított MiG–31-esekről indított Kindzsal akár 5,7-es hangsebességgel is képes repülni, így elfogása még az amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rendszereknek is komoly gondot okoz.

A Fire Point terve az, hogy először a földi indítású változatot állítja hadrendbe, majd a hazai repülőgépipari tapasztalatokra építve később a levegőből indítható verziót is kifejleszti. Az eredmény egy olyan mélységi csapásmérő eszköz lenne, amelyet az ukrán dróntámadásoktól már amúgy is megviselt orosz légvédelem csak nagy nehézségek árán tudna semlegesíteni.

Lángokban áll Oroszország egyik olajterminálja, az ukránok szerint Putyin ismét bevonhatja szövetségesét a harcokba - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

