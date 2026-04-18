Lekoppinthatja Ukrajna Oroszország rettegett Kinzsal rakétáját - Ez lehet az orosz légvédelem rémálma

Az egyik leghíresebb ukrán dróngyártó vállalat, a Fire Point már hónapok óta fejleszti az FP-9 jelzésű fegyvert, Denisz Stilerman főmérnök azonban csak nemrég árulta el, hogy

a földi indítású ballisztikus rakétából idővel levegőből indítható változat is készülhet.

Így az FP-9 az orosz Kindzsallal kerülhet azonos kategóriába.

Az ígéretek szerint az FP-9 hatótávolsága eléri majd a 850 kilométert, és 800 kilogrammos robbanófejjel szerelhető fel. Ez a rakéta a szintén a Fire Point által fejlesztett FP-7 nagyobb változata, amelynek tesztelése már zajlik. Az FP-9 próbáira idén nyáron kerülhet sor.

A levegőből indítható rakéták előnye, hogy a nagy magasságból történő indítás akár több száz kilométerrel is megnövelheti a hatótávolságukat, sebességük, esetleges manőverezőképességük pedig rendkívül megnehezítheti az elfogásukat.

A "vetélytárs", a módosított MiG–31-esekről indított Kindzsal akár 5,7-es hangsebességgel is képes repülni, így elfogása még az amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rendszereknek is komoly gondot okoz.

A Fire Point terve az, hogy először a földi indítású változatot állítja hadrendbe, majd a hazai repülőgépipari tapasztalatokra építve később a levegőből indítható verziót is kifejleszti. Az eredmény egy olyan mélységi csapásmérő eszköz lenne, amelyet az ukrán dróntámadásoktól már amúgy is megviselt orosz légvédelem csak nagy nehézségek árán tudna semlegesíteni.

