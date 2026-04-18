LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 99.96%
TISZA
 
53.12%
FIDESZ-KDNP
 
38.66%
Mi Hazánk
 
5.64%
DK
 
1.11%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Már a német pénzügyminiszter is kongatja a vészharangot a kerozinhiány miatt
Globál

Már a német pénzügyminiszter is kongatja a vészharangot a kerozinhiány miatt

MTI
Megalapozottak az európai aggodalmak a várható kerozinhiány miatt - figyelmeztetett Lars Klingbeil német pénzügyminiszter egy szombaton megjelent német lapinterjúban, amelyben a megújuló energiára való átállás gyorsítását sürgette.

Nagyon komolyan kell vennünk a kerozinhiányra vonatkozó figyelmeztetéseket

- mondta Klingbeil a Der Spiegel című német hírmagazinnak adott interjújában. Kiemelte: nemcsak az olajár okozta problémával kell foglalkozni, hanem az ellátásbiztonságot is szem előtt kell tartani.

A tárcavezető intézkedéseket szorgalmazott az Európában kialakuló hiány kezelésére, és arra sürgette a német koalíciós kormányt, hogy az iráni konfliktus fényében

gyorsítsa fel a fosszilis tüzelőanyagokról a megújuló energiára való átállást.

Lángokban áll Oroszország egyik olajterminálja, az ukránok szerint Putyin ismét bevonhatja szövetségesét a harcokba - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Orosz támadás: több százezren maradtak áramszolgáltatás nélkül Ukrajna északi részén

Német belügyminiszter: nincs több bevándorló Európában az iráni válság miatt

A pénzügyminiszter a konfliktus elhúzódó hatásaira is figyelmeztetett. Szerinte a jelenlegi helyzet az ukrajnai háború során kialakult energiaválsághoz hasonló problémákat okoz.

A pénzügyminiszter washingtoni útjáról hazatérve - ahol részt vett a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank tavaszi ülésein - hangsúlyozta: csökkenteni kell Németország fosszilis energiahordozóktól való függőségét. Klingbeil csütörtökön felszólította a német gazdasági minisztert, hogy ne lassítsa az energetikai átállást. Emlékeztetett: a koalíciós megállapodás a megújuló energiák további bővítését írja elő.

A Nemzetközi Energiaügynökség pénteken arra figyelmeztetett, hogy a következő hat hétben több európai országban is kerozinhiány alakulhat ki. Katherina Reiche német gazdasági miniszter ezzel kapcsolatban jelezte: Németország ellátását nem kizárólag importból fedezik, mivel a repülőgépek üzemanyagát hazai finomítókban is előállítják.

A német légiközlekedési vállalatok szövetsége (BDL) ugyanakkor arra számít, hogy még az iráni konfliktus gyors lezárása esetén is

csak lassan normalizálódhat az energiapiaci helyzet.

A kerozin ára február vége óta több mint kétszeresére emelkedett, az importált üzemanyag nagy része a Közel-Keletről érkezik, ahol a konfliktusban több olajlétesítmény is súlyosan megrongálódott.

Címlapkép forrása: Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images

