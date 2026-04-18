Már a német pénzügyminiszter is kongatja a vészharangot a kerozinhiány miatt

Nagyon komolyan kell vennünk a kerozinhiányra vonatkozó figyelmeztetéseket
- mondta Klingbeil a Der Spiegel című német hírmagazinnak adott interjújában. Kiemelte: nemcsak az olajár okozta problémával kell foglalkozni, hanem az ellátásbiztonságot is szem előtt kell tartani.
A tárcavezető intézkedéseket szorgalmazott az Európában kialakuló hiány kezelésére, és arra sürgette a német koalíciós kormányt, hogy az iráni konfliktus fényében
gyorsítsa fel a fosszilis tüzelőanyagokról a megújuló energiára való átállást.
A pénzügyminiszter a konfliktus elhúzódó hatásaira is figyelmeztetett. Szerinte a jelenlegi helyzet az ukrajnai háború során kialakult energiaválsághoz hasonló problémákat okoz.
A pénzügyminiszter washingtoni útjáról hazatérve - ahol részt vett a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank tavaszi ülésein - hangsúlyozta: csökkenteni kell Németország fosszilis energiahordozóktól való függőségét. Klingbeil csütörtökön felszólította a német gazdasági minisztert, hogy ne lassítsa az energetikai átállást. Emlékeztetett: a koalíciós megállapodás a megújuló energiák további bővítését írja elő.
A Nemzetközi Energiaügynökség pénteken arra figyelmeztetett, hogy a következő hat hétben több európai országban is kerozinhiány alakulhat ki. Katherina Reiche német gazdasági miniszter ezzel kapcsolatban jelezte: Németország ellátását nem kizárólag importból fedezik, mivel a repülőgépek üzemanyagát hazai finomítókban is előállítják.
A német légiközlekedési vállalatok szövetsége (BDL) ugyanakkor arra számít, hogy még az iráni konfliktus gyors lezárása esetén is
csak lassan normalizálódhat az energiapiaci helyzet.
A kerozin ára február vége óta több mint kétszeresére emelkedett, az importált üzemanyag nagy része a Közel-Keletről érkezik, ahol a konfliktusban több olajlétesítmény is súlyosan megrongálódott.
Címlapkép forrása: Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images
