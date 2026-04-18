LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Megindult Irán támadása, ismét ropognak a fegyverek a kulcsfontosságú szorosban
Megindult Irán támadása, ismét ropognak a fegyverek a kulcsfontosságú szorosban

Az Egyesült Királyság Tengeri Kereskedelmi Műveleteket Koordináló Ügynökségének (UKMTO) jelentése alapján az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) két ágyúnaszádja tüzet nyitott egy tartályhajóra Omán partjainál - számolt be a Times of Israel.

Az incidens az ománi partoktól mintegy húsz tengeri mérföldre, északkeleti irányban történt.

A tanker kapitányának beszámolója szerint

a két naszádról minden előzetes rádióhívás vagy figyelmeztetés nélkül nyitottak tüzet a hajóra.

Az UKMTO tájékoztatása alapján a jármű nem szenvedett károkat a támadásban, és a legénység tagjai is biztonságban vannak.

Alig két órával később újabb támadás történt, ezúttal 25 tengeri mérföldre. A cég biztonsági tisztje szerint a második, konténerszállító hajót ismeretlen lövedék találta el, amely a fedélzeten lévő konténerek egy részében kárt okozott. Fedélzeti tűzről vagy a legénység tagjainak sérüléseiről nem érkezett jelentés.

Women's Money & Mindset Day 2026

