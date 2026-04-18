Német belügyminiszter: nincs több bevándorló Európában az iráni válság miatt

Egyelőre nem nőtt az Európába irányuló bevándorlás mértéke az iráni háború miatt - jelentette ki a német belügyminiszter a Rheinische Post című lapnak adott, szombaton közzétett interjújában.

Alexander Dobrindt elmondta, a hatóságok figyelemmel követik a migrációs folyamatokat az olyan országokban, mint Libanon és Irán.

Hozzátette, hogy bár mindkettőben nőtt a belső menekültek száma,

egyelőre nem fokozódott a nyomás

az Európába irányuló bevándorlás egyik fő mutatójának számító török határon.

Közölte azt is, hogy mindezek ellenére - európai szinteken is - több elővigyázatossági intézkedést hoztak. Nem zárta ki azt sem, hogy meghosszabbítják a Németország határainak ellenőrzésére vonatkozó, szeptember közepéig tartó intézkedéseket is.

Az elkövetkezendő hetekben meglátjuk, hogyan alakul a helyzet, elsősorban a Közel-Keleten, és ez milyen jellegű migrációs mozgásokkal jár

- jelentette ki.

Címlapkép forrása: Fabian Sommer/picture alliance via Getty Images