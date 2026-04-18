LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 99.79%
TISZA
 
52.92%
FIDESZ-KDNP
 
38.83%
Mi Hazánk
 
5.66%
DK
 
1.11%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Német belügyminiszter: nincs több bevándorló Európában az iráni válság miatt
MTI
Egyelőre nem nőtt az Európába irányuló bevándorlás mértéke az iráni háború miatt - jelentette ki a német belügyminiszter a Rheinische Post című lapnak adott, szombaton közzétett interjújában.

Alexander Dobrindt elmondta, a hatóságok figyelemmel követik a migrációs folyamatokat az olyan országokban, mint Libanon és Irán.

Hozzátette, hogy bár mindkettőben nőtt a belső menekültek száma,

egyelőre nem fokozódott a nyomás

az Európába irányuló bevándorlás egyik fő mutatójának számító török határon.

Még több Globál

Közölte azt is, hogy mindezek ellenére - európai szinteken is - több elővigyázatossági intézkedést hoztak. Nem zárta ki azt sem, hogy meghosszabbítják a Németország határainak ellenőrzésére vonatkozó, szeptember közepéig tartó intézkedéseket is.

Az elkövetkezendő hetekben meglátjuk, hogyan alakul a helyzet, elsősorban a Közel-Keleten, és ez milyen jellegű migrációs mozgásokkal jár

- jelentette ki.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Fabian Sommer/picture alliance via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Választás 2026: már 141 mandátumon áll a Tisza, hamarosan megvan a végeredmény
A leköszönő Orbán-kormány elfogadta az ukrán hitelt – de mit jelent ez a gyakorlatban?
Halállistát tett közzé Oroszország: pontos koordinátákat közöltek Európa területén - Ezekre az országokra irányították az orosz rakétákat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility